موعد مباراة الأهلي وطنطا بالدوري العام والقنوات الناقلة لها

لقاء جديد يستعد له النادي الأهلي ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر ببطولة الدوري المصري الممتاز، بعد أن خاض 10 مباريات حقق الفوز في جميعها دون هزيمة أو تعادل، ليحتل بذلك صدارة جدول الترتيب برصيد 30 نقطة.

ونقدم لكم من خلال هذه السطور موعد مباراة الأهلي وفريق طنطا ضمن مواجهات الدوري العام،، والتي يستضيفها ستاد القاهرة، ويقع فريق طنطا في المركز السادس عشر برصيد 10 نقاط، بعد أن خاض أثني عشر لقاء حقق الفوز في لقاء وحيد وتعادل في 7 مباريات وتلقى الهزيمة في 4 مباريات أخري.

وتنطلق مباراة المارد الأحمر وفريق طنطا في تمام السابعة والنصف من مساء الأربعاء المقبل الموافق 15 من شهر يناير الجاري، على أن تقوم قنوات أون سبورت وتايم سبورت بإذاعة اللقاء مباشرة في موعده المحدد.