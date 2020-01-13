موعد مباراة الزمالك والجونة بالدوري الممتاز والقنوات الناقلة لها

نرصد لكم موعد مباراة الزمالك والجونة ضمن مواجهات الجولة الثالثة عشر ببطولة الدوري المصري الممتاز، والتي يحتل بها الفارس الأبيض المركز الثالث برصيد 21 نقطة بعد الأهلي والمقاولون العرب، وكان قد خاض أحدي عشر لقاء تمكن من تحقيق الفوز في 6 منها والتعادل في ثلاثة وتلقى الهزيمة في مباراتين فقط.

أما عن فريق الجونة فيقع في المركز الثاني عشر برصيد 12 نقطة، بعد أن خاض أثني عشر لقاء حقق الفوز في ثلاثة منها وتعادل في ثلاث مباريات أخري وتلقى الهزيمة في 6 مباريات.

أما عن مباراة الزمالك والجونة فتنطلق في تمام الخامسة من مساء الأربعاء المقبل الموافق 15 من شهر يناير الجاري، ويستضيفها ملعب الجونة، وتقوم قنوات تايم سبورت والنيل الرياضية بإذاعة اللقاء مباشرة في الموعد المحدد له.