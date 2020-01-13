شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يدرب حراسه على التنس الأرضى قبل مواجهة الجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خصص عمرو عبد السلام، مدرب حراس مرمى الزمالك، فقرة تنس أرضى بالكرة للرباعى محمود جنش ومحمد عواد ومحمد أبو جبل ومحمد صبحى حراس مرمى الفريق، وذلك على هامش المران الذى أقيم اليوم، الاثنين، على ملعب النادى، ضمن الاستعدادات البيضاء لمواجهة الجونة، فى المباراة التى ستقام فى الخامسة مساء بعد غد، الأربعاء، على ملعب الجونة ضمن منافسات الجولة الـ13 بالدورى.

كما خصص مدرب حراس الزمالك فقرة تدريبية خاصة للحارس محمود جنش وأدى مرانا قويا بالاستعانة ببعض الأدوات التدريبة، مثل الحواجز البلاستيكية والخشبية، فى حين شارك أبو جبل وعواد وصبحى فى الفقرة الفنية التى خاضها اللاعبون وهى عبارة عن تدوير الكرة من لمسة واحدة.

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ويستعد الزمالك خلال الوقت الحالى لمواجهة الجونة، ووضع الجهاز الفنى للزمالك بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون فقرة تأهيليه وبدنية لجميع اللاعبين الذى أقيم على ملعب النادى، قام اللاعبون بالجرى الخفيف حول الملعب أعقبها تقسيمهم إلى ثلاث مجموعات لأداء بعض التدريبات التأهيلية بالكرة، بالإضافة لإطالات وقفز حواجز قصيرة ويسعى كارتيرون لمعالجة الإرهاق والوصول باللاعبين إلى أفضل معدل بدنى استعداداً لمواجهة الجونة.

وشارك محمد أبو جبل بشكل أساسى فى حراسة مرمى الزمالك فى اللقاء الأخير أمام زيسكو الزامبى فى المواجهة التى جمعت الفريقان باستاد السلام، فى الجولة الرابعة من دور المجموعات لدورى أبطال إفريقيا والتى فاز فيها الزمالك بهدفين دون رد، ليقترب الأبيض بقيادة الفرنسى كارتيرون من التأهل إلى دور الثمانية بدورى أبطال أفريقيا، بعد الفوز الذى حققه على زيسكو الزامبى بهدفين دون رد، فى الجولة الرابعة من دور المجموعات، ويتبقى للأبيض مباراتان فى هذا الدور، حيث يستضيف مازيمبى فى الجولة الخامسة يوم 25 من يناير الجارى، فيما يخرج لمواجهة أول أغسطس الأنجولى فى الأول من فبراير المقبل، فى الجولة الأخيرة.

ويحتل الزمالك المركز الثانى فى ترتيب المجموعة الأولى ببطولة دورى أبطال أفريقيا برصيد 7 نقاط، ليقترب من التأهل إلى دور الثمانية، بينما يتصدر مازيمبى الكونغولى الترتيب برصيد 10 نقاط، فى حين يمتلك كل من أول أغسطس وزيسكو نقطتين، ليحتلوا المركزين الثالث والرابع على الترتيب.