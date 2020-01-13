شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الشافى يظهر فى جيمانزيوم الزمالك وعودة محمود عبد العزيز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عاد محمد عبدالشافى الظهير الأيسر للزمالك، اليوم، إلى تدريبات الزمالك بعد حصوله على راحة أمس الأحد، إلا أن الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق، فضل خوضه تدريبات تأهيلية فى صالة الجيمانيزيوم بالنادى، وذلك وفقا لبرنامج بدنى وتأهيلى وضعه له الجهاز الفنى بقيادة الفرنسى كارتيرون لمعالجة الإرهاق استعداداً للمنافسات التى سيخوضها الأبيض خلال الفترة المقبلة.

فيما تواجد محمود عبد العزيز "زيزو"، لاعب وسط الزمالك، فى تدريبات الفريق المقامة لمؤازرة زملائه بالفريق، وحرص الجهاز الفنى بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون على الاطمئنان على آخر التطورات الخاصة بحالته بعد جراحة الرباط الصليبى التى أجراها خلال الفترة السابقة ويخضع اللاعب حاليا لتدريبات تأهيلية وضعها له الجهاز الطبى، وذلك ضمن البرنامج العلاجى الذى يؤديه تمهيدا للعودة للمشاركة من جديد فى التدريبات.

وشارك ثلاثى ناشئى الزمالك "هانى رشدى وأحمد عيد وحسين فيصل" فى التدريبات الجماعية للفريق الأول، وذلك ضمن خطة الجهاز الفنى بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون لتصعيد عدد من المتميزين من القطاع للتدريب مع الفريق والاستعانة بهم فى المباريات المقبلة وانضم رشدى مهاجم فريق 99 بالنادى للتدريبات ليلحق بالثنائى عيد وفيصل المتواجدين فى التدريبات منذ فترة.

Advertisements

ويستعد الزمالك خلال الوقت الحالى لمواجهة الجونة، فى المباراة التى ستقام فى الخامسة مساء بعد غد الأربعاء على ملعب الجونة، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من مسابقة الدورى الممتاز والتى يسعى فيها الأبيض لمواصلة انتصاراته بعد فوزه فى آخر جولتين بالمسابقة أمام أسوان وطنطا، ووضع الجهاز الفنى للزمالك بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون فقرة تأهيليه وبدنية لجميع اللاعبين على هامش المران المقام حاليا، قام اللاعبين بالجرى الخفيف حول الملعب أعقبها تقسيمهم إلى ثلاث مجموعات لأداء بعض التدريبات التأهيلية بالكرة بالإضافة لإطالات وقفز حواجز قصيرة ويسعى كارتيرون لمعالجة الإرهاق والوصول باللاعبين إلى أفضل معدل بدنى استعداداً لمواجهة الجونة.

وشارك محمد عبد الشافى بشكل أساسى فى لقاء الزمالك الأخير أمام زيسكو الزامبى فى المواجهة التى جمعت الفريقان باستاد السلام، فى الجولة الرابعة من دور المجموعات لدورى أبطال إفريقيا والتى فاز فيها الزمالك بهدفين دون رد، ليقترب الأبيض بقيادة الفرنسى كارتيرون من التأهل إلى دور الثمانية بدورى أبطال إفريقيا، بعد الفوز الذى حققه على زيسكو الزامبى، بهدفين دون رد، فى الجولة الرابعة من دور المجموعات، ويتبقى للأبيض مباراتين فى هذا الدور، حيث سيستضيف مازيمبى فى الجولة الخامسة يوم 25 من يناير الجارى، فيما يخرج لمواجهة أول أغسطس الأنجولى فى الأول من فبراير المقبل، فى الجولة الأخيرة.

ويحتل الزمالك المركز الثانى فى ترتيب المجموعة الأولى ببطولة دورى أبطال إفريقيا برصيد 7 نقاط، ليقترب من التأهل إلى دور الثمانية، بينما يتصدر مازيمبى الكونغولى الترتيب برصيد 10 نقاط، فى حين يمتلك كل من أول أغسطس وزيسكو نقطتين، ليحتلوا المركزين الثالث والرابع على الترتيب.