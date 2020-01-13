شكرا لقرائتكم خبر عن حمادة صدقى يعقد جلسة مع فرج عامر غدا لمناقشة ملف تدعيم فريق سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد حمادة صدقى، المدير الفنى الجديد لفريق سموحة، جلسة مع فرج عامر رئيس النادى غدا، الثلاثاء، لمناقشة ملف تدعيم الفريق خلال المرحلة المقبلة. ووقع حمادة صدقى، المدير الفنى لفريق سموحة، عقود تدريب الفريق بمنزل فرج عامر رئيس النادى مؤخرا خلال الجلسة التى جمعتهما أمس، خلفا لحسام حسن التى تقدم باستقالته والاتفاق على ما يحتاج الفريق خلال المرحلة المقبلة .

وكان أعلن فرج عامر رئيس نادى سموحة التعاقد مع حمادة صدقى مديرا فنيا للفريق خلفا لحسام حسن، مع تواجد أحمد ناجى فى مدرب حراس مرمى الفريق، بعد تعادل سموحة مع حرس الحدود، سلبيًا، فى المباراة التى أقيمت بينهما على استاد حرس الحدود، فى الأسبوع الثالث عشر من مسابقة الدورى الممتاز.

ويضم الجهاز المعاون لحمادة صدقى مع أحمد ناجى كلا من الثنائى أحمد عبد الفتاح وخميس جعفر كمساعدين، بالإضافة إلى جانب مدرب أحمال أجنبي".

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ومن المنتظر أن يبدأ حمادة صدقى قيادته لسموحة غدا، الثلاثاء، حيث ستعقد جلسة مع رئيس النادى قبل المران.

وأعلن نادى الهلال السودانى أن رئيس النادى تلقى اتصالا من المدرب المصرى حماده صدقى يعلن عدم رغبته فى استكمال مشواره التدريبى مع الفريق، بعد هزيمة الفريق السبت، أمام النجم الساحلى التونسي، 2 – 1، فى الجولة الرابعة من دورى أبطال أفريقيا.

ويٌعد تولى حمادة صدقى لتدريب فريق سموحة هى المرة الثانية له، حيث تولى المهمة الفنية لسموحة، موسم 2013/2014، بعد أن كان فى الجهاز المعاون لشوقى غريب، ولكن بعد استقالة الأخير تولى مهمة الرجل الأول .

قاد حمادة صدقى فريق سموحة فى 31 مباراة، حقق خلالها الفوز فى 17 مباراة، وخسر فى 7 لقاءات، وتعادل فى مثلها.