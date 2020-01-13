رغم تتويجه بسوبر إسبانيا.. 42 بطولة تفصل ريال مدريد عن الأهلي

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رغم التتويج بسوبر اسبانيا..42 بطولة تفصل ريال مدريد عن الأهلي حقق فريق مدريد لقب السوبر الإسباني للمرة الـ11 فى تاريخه، عقب فوزه على أتلتيكو مدريد بنتيجة 4-1 بركلات الجزاء الترجيحية بعد انتهاء المباراة بالتعادل السلبى، فى المباراة التى جمعتهما على ملعب الجوهرة المشعة بمدينة جدة السعودية، فى نهائى كأس السوبر الإسبانى لتكون البطولة رقم 95 فى تاريخ "الملكى".

وتعود المقارنات بين ريال مدريد وبطولات الاهلى خاصة بعد تفوق الفريق السبانى على مستوى البطولات القارية، حيث حقق الريال 23 لقبا قاريا فى الوقت الذى توج النادى الأهلى 20 لقباً قاريا، بينما على المستوى المحلى حقق ريال مدريد 95 بطولة مقابل 136 للقلعة الحمراء.

بطولات الأهلى القارية والمحلية دائماً ما تضعه فى مقارنات مع كبار الأندية الأوربية، بل وظل فترة كبيرة متصدر الأكثر تتويجاً على مستوى العالم حتى تخطاه الملكى الذى أصبح متصدراً حالياً للبطولات القارية برصيد 26 بطولة، ويأتى الأهلى برصيد 20 بطولة، ثم بوكا جونيورز برصيد 18 بطولة، ثم انديبندنتى برصيد 18 بطولة، ثم ميلان برصيد 18 بطولة، ثم برشلونة برصيد 17 بطولة

بطولات الأهلى 137 :

41 بطولة دورى عام

36 لقب ببطولة كأس مصر

11 لقب سوبر محلى

7 ألقاب بطولة السلطان حسين

16 لقب دورى منطقة القاهرة

لقب واحد كأس الجمهورية العربية المتحدة

لقب واحد من كأس الاتحاد المصرى.

8 ألقاب دورى أبطال أفريقيا

4 ألقاب أبطال الكؤوس

لقب واحد كأس الكونفدرالية الأفريقية

6 ألقاب كأس السوبر الأفريقى

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لقب واحد بالبطولة الأفرو آسيوية

4 ألقاب كأس أبطال العرب.

بطولات ريال مدريد 95 :

33 الدورى الإسبانى

19 كأس الملك

11 كأس السوبر الإسباني

13 دورى أبطال أوروبا

4 كأس العالم للأندية

4 كأس السوبر الأوروبي

3 كأس الإنتركونتنتال

2 الدورى الأوروبي

2 كأس اللاتينية

2 كأس العالم المصغرة

1 كأس الدورى

1 كأس إيفا دوراتى