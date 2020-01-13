شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. قرار مفاجئ من الزمالك بشأن محمد عنتر بعد الموافقة على رحيله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى محمد عنتر، صانع ألعاب الزمالك، عروضا من أندية إنبى وسموحة والاتحاد السكندرى، للانتقال لصفوف أحدها خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، وذلك فى ظل رغبة اللاعب فى الرحيل عن قلعة ميت عقبة خلال الفترة الحالية للمشاركة بشكل أساسى، نظرا لعدم مشاركته مع الفريق وخروجه بشكل نهائى من الحسابات الفنية هذا الموسم.

وخرج عنتر من الحسابات الفنية بالزمالك، سواء مع الصربى ميتشو المدير الفنى السابق للفريق أو مع الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى الحالى للأبيض، ما جعل اللاعب يتخذ قرار الرحيل، وتحدث مع وكيله لاستقدام عروض وتقديمها إلى مرتضى منصور، رئيس القلعة البيضاء، من أجل الحصول على موافقته بشأن الرحيل فى فترة الانتقالات الشتوية.

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ولم يشارك عنتر مع الزمالك هذا الموسم سوى فى مباراة واحدة فى دورى أبطال أفريقيا لمدة 45 دقيقة أمام فريق جينيراسيون فوت السنغالى، فيما لم يظهر فى أى مواجهة خلال الدورى الممتاز، ورغم موافقة كارتيرون على رحيله إلا أن إدارة الزمالك تفضل حاليًا أن يكون ذلك الرحيل على سبيل الانتقال النهائى لتحقيق أكبر عائد مالى من وراء رحيله بدلا من إعارته بمقابل مالى ضعيف.

ويستعد الزمالك لخوض مباراته أمام الجونة والتى ستقام يوم الأربعاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من مسابقة الدورى الممتاز، والتى ستقام على ملعب الأخير، حيث يسعى الأبيض خلالها لمواصلة انتصاراته فى المسابقة المحلية بعدما حقق الفوز فى أخر مباراتين على أسوان وطنطا، فى الجولتين الحادية عشر والثانية عشر من المسابقة، حيث فاز فى الأولى بهدفين دون رد، ثم على أبناء السيد البدوى بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

يحتل الزمالك المركز الثالث بجدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 21 نقطة، بعدما خاض 11 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 6 مباريات وتعادل فى 3 مواجهات وهُزم فى مباراتين، فيما سجل لاعبيه 15 هدفًا واستقبل 9 أهداف.

يذكر، أن الزمالك حقق الفوز فى مباراته الأخيرة أمام زيسكو يونايتد الزامبى، بهدفين دون رد، فى إطار منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دورى أبطال إفريقيا، والتى أقيمت على ستاد السلام، ليقترب من التأهل إلى دور الثمانية من البطولة الإفريقية، بعدما احتل الأبيض الزمالك المركز الثانى فى ترتيب المجموعة الأولى ببطولة دورى أبطال إفريقيا برصيد 7 نقاط، ليقترب من التأهل إلى دور الثمانية، بينما يتصدر مازيمبى الكونغولى الترتيب برصيد 10 نقاط، فى حين يمتلك كل من أول أغسطس وزيسكو نقطتين، ليحتلوا المركزين الثالث والرابع على الترتيب.