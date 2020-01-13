شكرا لقرائتكم خبر عن جوميز يطلب استمرار شيلونجو مع الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفض الفرنسى ديديه جوميز، المدير الفنى للإسماعيلى، فكرة رحيل النامبيبى شيلونجو مهاجم الدراويش، مؤكداً رغبته فى استمراره مع الفريق، بجانب التعاقد مع مهاجم جديد لتدعيم خط هجوم الفريق الأصفر فى النصف الثانى من مسابقة الدورى ومنافسات البطولة العربية.

وكان ادهم السلحدار المدرب العام للاسماعيلى كشف فى وقت سابق ترحيب ناديه بفكرة رحيل شيلونجو، وتوقيعه عقوبة مالية ضده، واستبعاده من مواجهة بيراميدز.

وطالب الفرنسى ديديه جوميز، المدير الفنى الجديد للإسماعيلى، إدارة النادى بالاطلاع على لائحة الفريق المالية، خاصة فيما يتعلق بالمكافآت والعقوبات، ويرغب المدرب الفرنسى فى تحقيق مبدأ "الثواب والعقاب" فى الفريق خلال الفترة المقبلة، وأكد المدرب الجديد أنه لابد أن تكون هناك جزاءات بشكل مُستمر للمُخطئ بجانب المكافآت لمن يجتهد، موضحاً أنه سيطّلع على لائحة الفريق وقد يُجرى عليها بعض التعديلات إذا لزم الأمر حتى يستطيع تحقيق طموحاته وأهدافه مع الدراويش فى الفترة المقبلة.

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وفى هذا الشأن، عقد جوميز جلسة ودية مع لاعبيه، حفزهم خلالها وطالبهم بضرورة بذل أقصى جهد فى التدريبات، كما تحدث مع اللاعبين عن نظام التدريبات فى الفترة المقبلة، مطالبا الجميع بتنفيذ تعليمات الجهاز الفنى وعدم الخروج عن النص.

وأبلغ المدرب الفرنسى لاعبيه بأن المردود الذى يقدمه كل لاعب فى المران سيترتب على أساسه المشاركة ضمن صفوف الفريق، مشدداً على أن الإسماعيلى فريق كبير فى الوطن العربى ويجب على الجميع تقديم أفضل ما لديهم لخدمة هذا الكيان، وأوضع جوميز على أهمية انضباط كل لاعب داخل وخارج الملعب ثم الجاهزية الفنية والبدنية، وختم المدرب صاحب الــ50 عاما حديثه مع اللاعبين، بالتشديد على ثقته فى قدراتهم، مطالبا إياهم بأن تكون مباراة طلائع الجيش انطلاقة مميزة فى استعادة الانتصارات من أجل اعادة إسعاد الجماهير.

من ناحية أخرى، يناقش ديديه جوميز مع إدارة النادى ملف صفقات الفريق المزمع التعاقد معها خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية حيث أشترط المدرب الفرنسى على لجنة التعاقدات ضرورة مناقشته فى ملف اللاعبين المنتظر التعاقد معهم لإعلان موقفه سواء بالقبول أو الرفض لاسيما بعد مشاهدته للأداء السلبى للدراويش.