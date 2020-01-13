شكرا لقرائتكم خبر عن نزلة برد تبعد "زيزو" عن تدريبات الزمالك قبل مواجهة الجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تغيب أحمد سيد "زيزو"، صانع ألعاب الزمالك، عن تدريبات الفريق المقامة حاليًا على ملعب النادى، لمعاناته من نزلة برد، وذلك قبل مواجهة الفريق الأبيض مع الجونة، المقرر لها الخامسة مساء الأربعاء على ملعب الجونة، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من مسابقة الدورى الممتاز، والتى يسعى فيها الأبيض لمواصلة انتصاراته بعد فوزه فى آخر جولتين بالمسابقة أمام أسوان وطنطا.

وجاء غياب "زيزو" بعد حصوله على إذن من الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق، بالحصول على راحة سلبية بعد معاناته من نزلة برد، ووضع الجهاز الفنى للزمالك بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون فقرة تأهيلية وبدنية لجميع اللاعبين على هامش المران المقام حاليا، وقام اللاعبون بالجرى الخفيف حول الملعب أعقبها تقسيمهم إلى ثلاث مجموعات لأداء بعض التدريبات التأهيلية بالكرة بالإضافة لإطالات وقفز حواجز قصيرة ويسعى كارتيرون لمعالجة الإرهاق والوصول باللاعبين إلى أفضل معدل بدنى استعداداً لمواجهة الجونة.

وشارك زيزو مؤخرا كبديل فى لقاء الزمالك الأخير أمام زيسكو الزامبى فى المواجهة التى جمعت الفريقين باستاد السلام، فى الجولة الرابعة من دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا وفاز فيها الزمالك بهدفين دون رد، ليقترب الأبيض بقيادة الفرنسى كارتيرون من التأهل إلى دور الثمانية بدورى أبطال أفريقيا، بعد الفوز الذى حققه على زيسكو الزامبى بهدفين دون رد، فى الجولة الرابعة من دور المجموعات، ويتبقى للأبيض مباراتان فى هذا الدور، حيث يستضيف مازيمبى فى الجولة الخامسة يوم 25 من يناير الجارى، فيما يخرج لمواجهة أول أغسطس الأنجولى فى الأول من فبراير المقبل، فى الجولة الأخيرة.

ويحتل الزمالك المركز الثانى فى ترتيب المجموعة الأولى ببطولة دورى أبطال إفريقيا برصيد 7 نقاط، ليقترب من التأهل إلى دور الثمانية، بينما يتصدر مازيمبى الكونغولى الترتيب برصيد 10 نقاط، فى حين يمتلك كل من أول أغسطس وزيسكو نقطتين، ليحتلوا المركزين الثالث والرابع على الترتيب.