شكرا لقرائتكم خبر عن إنبى يتلقى عرضًا من حرس الحدود لاستعارة عمر بسام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى مجلس إدارة نادى إنبى، برئاسة زكريا السيد، عرضًا من حرس الحدود للحصول على خدمات عمر بسام مهاجم الفريق البترولى، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر، ويبحث عمر بسام الرحيل عن النادى البترولى خلال الفترة الحالية لرغبته للمُشاركة بشكل أساسى.

وجاء بحث عمر بسام لمسألة الرحيل عن نادى إنبى خاصة أنه كان قاب قوسين أو أدنى من الرحيل عن فريقه فى مطلع الموسم الجارى والانتقال لصفوف طلائع الجيش قبل أن تتراجع إدارة ناديه عن رحيله، لذا يبحث اللاعب عن خروجه مُعاراً للحصول على فرص أكبر للمُشاركة فى ظل ابتعاده عن الصورة بشكل كبير داخل النادى البترولى، ومُن المقرر أن يحسم مجلس إنبى مع حلمى طولان المدير الفنى للفريق الموقف النهائى بشأن مهاجمه عمر بسام وفقاً للاحتياجات الفنية للفريق.

ويأتى مناقشة إنبى لمسألة رحيل عمر بسام خاصة أن عرفة السيد مهاجم الفريق أيضًا يتم بحث إعارته لنادى طنطا فى الساعات الجارية بعد تلقيه عددا من العروض التى يرغب فى الموافقة عليها، وأبرزها عرض الفريق الطنطاوى وذلك لرغبته فى المشاركة بصورة أكبر، حيث تقلصت فرصه فى المرحلة الماضية مع الفريق، لذا فضل المجلس البترولى ترك المسألة بالكامل لحلمى طولان لتحديد مدى إمكانية رحيل أى من بسام أو عرفة السيد فى انتقالات الشتاء الجارية.

ويستعد إنبى لمواجهة نادى مصر، فى المواجهة التى ستقام يوم السبت المقبل، فى الجولة الرابعة عشر من منافسات بطولة الدروى الممتاز، وحرص حلمى طولان على مُشاهدة مباراة المنافس الأخيرة مع المقاولون العرب، فى الأسبوع الثالث عشر بالمسابقة، وذلك للوقوف على نقاط القوة والضعف فى نادى مصر وشرحها فى محاضرات فنية للاعبى الفريق البترولى على هامش التدريبات التحضيرية قبل المواجهة التى ستجمعه بينهما السبت المقبل.