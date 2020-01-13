شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يرفض خوض تدريب الغد فى الجونة قبل موقعة الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفض الجهاز الفنى للزمالك، بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، فكرة خوض تدريب الغد على ملعب الجونة، قبل مباراة الفريقين المرتقبة التى ستقام فى الخامسة مساء بعد غد، الأربعاء، التى ستقام على ملعب الجونة، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من مسابقة الدورى الممتاز والتى يسعى فيها الأبيض لمواصلة انتصاراته بعد فوزه فى آخر جولتين بالمسابقة أمام أسوان وطنطا.

وقرر الفرنسى كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، خوض التدريب الأخير للفريق بملعب النادى صباح الغد، على أن يسافر بعدها الفريق للجونة، ومن المقرر أن يعلن كارتيرون عن قائمة مباراة الأربعاء بعد تدريب الفريق الأبيض المقرر له صباح الغد واستعاد الزمالك لجهود الثنائى محمد عبد الغنى وعبد الله جمعة فى تدريبات الفريق الجماعية بعد تعافى الثنائى من الإصابات التى أبعدتهما عن المباراة الأخيرة أمام زيسكو يونايتد الزامبى، التى أقيمت ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا، والتى فاز فيها الأبيض بهدفين دون رد.

واقترب الزمالك بقيادة الفرنسى كارتيرون من التأهل إلى دور الثمانية بدورى أبطال أفريقيا، بعد الفوز الذى حققه على زيسكو الزامبى بهدفين دون رد، فى الجولة الرابعة من دور المجموعات، ويتبقى للأبيض مباراتان فى هذا الدور، حيث يستضيف مازيمبى فى الجولة الخامسة يوم 25 من يناير الجارى، فيما يخرج لمواجهة أول أغسطس الأنجولى فى الأول من فبراير المقبل بالجولة الأخيرة.

واحتل الزمالك المركز الثانى فى ترتيب المجموعة الأولى ببطولة دورى أبطال أفريقيا برصيد 7 نقاط، ليقترب من التأهل إلى دور الثمانية، بينما يتصدر مازيمبى الكونغولى الترتيب برصيد 10 نقاط، فى حين يمتلك أول أغسطس وزيسكو نقطتين ويحتاج الزمالك للفوز فى المواجهة المقبلة أمام مازيمبى الكونغولى لحجز مقعده فى دور ربع النهائى بغض النظر عن نتائج المنافسين فى المجموعة.