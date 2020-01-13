شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يفاوض ميدو جابر رغم أزمة القيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دخل مسئولو المصرى فى مفاوضات مكثفة مع ميدو جابر صانع العاب مصر المقاصة الحالى والأهلى السابق لتدعيم هجوم الفريق البورسعيدى خلال الميركاتو الشتوى الجارى، ولا يشارك ميدو جابر مع مصر المقاصة بشكل منتظم منذ انطلاق الموسم الجارى رغم ظهوره بشكل جيد فى كل المباريات التى شارك فيها، ليفتح اللاعب ملف الرحيل مع وكيل أعماله لرغبته فى المشاركة بشكل منتظم.

وانضم ميدو جابر لقائمة اللاعبين المرشحين للرحيل عن مصر المقاصة، بعد مطالبة الحارس أحمد عادل إدارة النادى بالرحيل لنفس السبب، وهو عدم المشاركة المنتظمة، وتلقى حارس الأهلى السابق عرضاً رسمياً من الأهلى خلال الساعات المقبلة.

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ويواجه المصرى أزمة بسبب عدم إمكانية قيده للاعبين جدد بسبب مستحقات لاعبه السابق الشيخ موكورو، إلا أن هناك محاولات حالياً لحل الأزمة، فى الوقت الذى وصف إيهاب جلال المدير الفنى للمصرى موقف الفريق فى ملف القيد بـ"المعقد"، رغم أنه يمتلك 3 أماكن فى القائمة، ويتمنى حل هذه الأزمة مستقبلا لضم لاعبين فى يناير، وإذا لم ينجح النادى حل هذه الأزمة سيتعامل مع المجموعة الحالية من اللاعبين بالصورة المطلوبة، ويتمنى فقط عودة المصابين فى الفترة المقبلة واكتمال صفوفه، خاصة أنه اضطر لوضع محمود وادى فى قائمة مباراة بيراميدز وهو غير قادر تماما على المشاركة فى اللقاء.

ورفض إيهاب جلال فكرة الحديث عن عدم وجود روح بين لاعبى المصرى، مشددًا على أنه حديث بعيد عن كرة القدم تماما، وأن فريقه يعانى من نقص عددى كبير فى بعض المراكز وهو ما أثر على الأداء، لافتًا إلى أن الروح موجودة فى الفريق بدون شك.