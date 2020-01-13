شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يصرف 3 ملايين جنيه لـ"الألعاب الأخرى" بعد انتعاش الخزينة بـ20 مليونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يصرف مجلس إدارة نادى الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، خلال الساعات الجارية، 3 ملايين جنيه قيمة مستحقات الألعاب الأخرى بخلاف كرة القدم، بعد انتعاش الخزينة البيضاء بـ20 مليون جنيه، حيث قرر مجلس إدارة نادى الزمالك صرف مستحقات الألعاب الجماعية إلى جانب المستحقات الخاصة بكرة القدم خلال الفترة الحالية لتحفيز الفرق المختلفة بالنادى الأبيض.

وكشف مصدر مطلع بنادى الزمالك أن حجم المستحقات الخاصة بعقود لاعبى الفريق الأول لكرة القدم بالنادى المقرر صرفها عبارة عن 16.5 مليون جنيه، بعد قرار مرتضى منصور رئيس القلعة البيضاء، بصرف كافة المستحقات الخاصة بعقود لاعبى الفريق الأول عقب الفوز الذى حققه الفريق على زيسكو يونايتد الزامبى بهدفين دون رد، فى المباراة التى جمعتهما الجمعة الماضى باستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا.

واقترب الزمالك من التأهل إلى دور الـ 8 ببطولة دورى أبطال أفريقيا، بعدما احتل الأبيض المركز الثانى فى المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط، من 4 مباريات، فيما يتصدر مازيمبى الكونغولى المجموعة برصيد 10 نقاط، ويأتى أول أغسطس الأنجولى فى المركز الثالث برصيد نقطتين بالتساوى مع زيسكو يونايتد الذى يتذيل المجموعة بنفس الرصيد من النقاط.

ويستعد الزمالك لخوض مباراته أمام فريق الجونة، المقرر إقامتها فى الخامسة مساء الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من مسابقة الدورى الممتاز، على ملعب الأخير، ويسعى الأبيض لمواصلة الزحف نحو المنافسة على قمة الدورى، خاصة بعدما حقق الفريق الفوز فى أخر مباراتين بالمسابقة أمام أسوان وطنطا، فى الجولتين الحادية عشر والثانية عشر من منافسات المسابقة المحلية، ليحتل المركز الثالث بجدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 21 نقطة، بعدما خاض 11 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 6 مباريات وتعادل فى 3 مواجهات وهُزم فى مباراتين، فيما سجل لاعبوه 15 هدفًا واستقبل 9 أهداف.