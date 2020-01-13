شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. سارة سمير بطلة رفع الأثقال: بحب دنيا سمير غانم.. وبسمع حماقى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعيداً عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات، هناك جانب آخر فى حياة اللاعبات على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب تتجرد فيه اللاعبات من البطولات والألقاب، ويظهرن من خلاله اهتمامهن بحياتهن الشخصية وهواياتهن، نجمة اليوم هى سارة سمير لاعبة منتخب رفع الأثقال، وهى لعبة الحديد والأوزان الثقيلة، والتى يرى الكثير أنها لا تناسب البنات لما فيها من قوة.
ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة؟
ركوب الدراجات بحب أركب الدراجة جدا.
ما الأكلة التى تتميزين فى طبخها؟
الكيك.. كل أنواعه أعرف أعمله.
من نجمك المفضل؟
دنيا سميرغانم بحبها جدا.
من مطربك المفضل؟
محمد حماقى كل أغانيه أحلى من بعض ودائما بسمعها.
لو لم تكونى لاعبة كنتى تتمنى تكونى إيه؟
تضحك وتقول لاعبة برضه لأنى بحب الرياضة جدا.
لما تتعاكسى فى الشارع.. ممكن تستخدمى العنف أم لا؟
الحمد لله الموقف ده لم أتعرض له من قبل لذلك لا أعرف ماذا سيكون رد فعلى.
مين من نجمات السينما كنتى تتمنى تكونى زيها؟
مفيش حد محدد لأنى مركزة فى الرياضة والدراسة بس.
بتحبى الملابس الكاجوال ولا الفورمال؟
بحب الاثنين يعنى كل حاجة ليها وقتها ومناسبتها.
كانت هذه تفاصيل خبر برة الملعب.. سارة سمير بطلة رفع الأثقال: بحب دنيا سمير غانم.. وبسمع حماقى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.