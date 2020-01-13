محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مراسل الخليج 365:
أدى نادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، مرانه صباح اليوم الإثنين، بملعب عبداللطيف أبو رجيلة.
ويستعد الزمالك لمواجهة الجونة يوم الأربعاء المقبل في الجولة الـ13 ببطولة الدوري.
ومن المقرر أن يعلن كارتيرون عن القائمة المقرر أن تسافر إلى الغردقة عقب مران صباح الثلاثاء، استعدادا للمباراة.
ويسعى كارتيرون لمعالجة الإرهاق والوصول باللاعبين لأفضل معدل بدني.
وحصل أحمد سيد "زيزو"، لاعب الفريق، على راحة من تدريبات اليوم بإذن من الجهاز الفني لمعاناته من نزلة برد.
كما أدى محمد عبدالشافي ظهير أيسر الفريق، تدريبات تأهيلية.
وتواجد محمود عبدالعزيز "زيزو" لاعب وسط الفريق، في تدريبات اليوم لمؤازرة زملائه.
ويخضع اللاعب لتدريبات تأهيلية بعد إجرائه جراحة الرباط الصليبي، تمهيدًا للعودة للمشاركة مع الفريق في المباريات.
وخصص عمرو عبدالسلام مدرب حراس المرمى، فقرة تنس أرضي بالكرة للرباعي محمود عبدالرحيم "جنش"، ومحمد عواد، ومحمد أبو جبل، ومحمد صبحي.
كانت هذه تفاصيل خبر تدريب الزمالك.. راحة لزيزو وتأهيل عبدالشافي.. وجنش يشارك في مران الحراس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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