مصدر بالأهلي يكشف لمصراوي طلب فايلر بخصوص رمضان صبحي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

أكد مصدر مسؤول في النادي الأهلي، أن رمضان صبحي لاعب وسط الفريق، سوف يُجري أشعة جديدة للتعرف على مدى شفاءه من الإصابة التي تعرض لها مؤخرا، بعدما طلب السويسري رينيه فايلر مدرب الأهلي سرعة تجهيزة لمباراة النجم الساحلي التونسي.

ويؤدي رمضان صبحي مؤخرا تدريبات تأهيلية بعد إصابته بتمزق في العضلة الخلفية.

وقال المصدر في تصريحاته لـ"الخليج 365" "رمضان صبحي سوف يُجري أشعة جديدة على العضلية الخلفية بناء على تعليمات الجهاز الطبي للإطمئنان على حالته ومدى التئام التمزق".

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وواصل "فايلر طالب الإسراع في تجهيز رمضان صبحي من أجل اللحاق بمواجهة النجم الساحلي بدوري أبطال أفريقيا يوم 24 يناير".

واختتم "رمضان صبحي مستمر في البرنامج التأهيلي للتخلص من آلام العضلة الخلفية من أجل اللحاق بمواجهة النجم الساحلي".

ويحتل الأهلي المركز الثاني في ترتيب المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط خلف النجم الساحلي المتصدر برصيد 9 نقاط، والهلال السوداني ثالثا برصيد 6 نقاط، وأخيرا بلاتينيوم بنقطة وحيدة.