فالفيردي رجل السوبر الإسباني.. كيف تلقى الثناء على طرده؟.. فيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى: تلقى فيديريكو فالفيردي لاعب وسط ريال مدريد، الثناء لعرقلته ألفارو موراتا مهاجم أتليتكو مدريد، المنفرد بمرمى الفريق الملكي، قبل نهاية مباراة السوبر بـ5 دقائق. وتوج ريال مدريد ببطولة السوبر الإسباني للمرة الـ11 في تاريخه، بضربات الترجيح. Advertisements فالفيردي تلقى الثناء من مدربه زين الدين زيدان، وسيميوني مدرب أتليتكو. ورغم تلقيه الثناء، إلا أن فالفيردي أكد أنه ليس فخروا بالعرقلة، ولكنه كان يجب أن يقوم بذلك.

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