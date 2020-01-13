"البدري وعبدالحفيظ ظلموني".. العش يتحدث عن فشل انتقاله للأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

أكد أحمد العش، مدافع فرؤق نادي اتحاد بن قردان التونسي، أنه عانى من "عقدة نفسية" بسبب حسام البدري المدير الفني الأسبق للنادي الأهلي، وسيد عبدالحفيظ مدير الكرة الحالي.

وكان من المقرر أن ينضم العش للأهلي في يناير 2018، لكن توقفت المفاوضات بعد ذلك.

وقال العش في تصريحات لبرنامج "الماتش" "لا يمكن أن أتحدث عن النادي الأهلي بشكل غير لائق، لقد تربيت بين جدرانه لسنوات طويلة".

وتابع "الأهلي أكبر من أي مدير فني أو مدير كرة، الأهلي أكبر من أي حد ولا يمكن بسبب مشكلة حدثت من شخص أن يتم الاساءة للنادي الأهلي".

وواصل "لا أريد القول بأن الأهلي هو من ظلمني، لكن أشخاص داخل النادي هم من ظلموني".

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واستمر "ما حدث لي في ذلك الوقت تسبب في معاناتي من أزمة نفسية، لقد اتخذت قرارات في حياتي غير صحيحة بسبب تلك الأحداث".

وواصل "البدري تواصل معي أكثر من مرة عندما كنت لاعبا في دجلة وأشارك في المباريات ونقدم مستويات جيدة مع طارق العشري وقبله ميدو".

وأكمل "عبدالحفيظ تواصل معي وسألني عن رغبتي في العودة للأهلي، بالطبع رحبت بشدة، المفاوضات بدأت مع النادي، وقعت على الاستغناء والتنازل، كل هذا بعلم عبدالحفيظ والبدري".

وصرح "كان من المفترض أن اشارك في التدريبات صباحا، لكن وجدت أن الأمور تأزمت ليلاً ولا أعلم ما هي الأسباب، عندما يتواصل معي المدير الفني ومدير الكرة فهذا يعني أن النادي يريد التعاقد معي، أعلم النظام في الأهلي".

واستكمل "علمت بعد ذلك أنه كان هناك خلافات داخل النادي، لجنة الكرة كانت تريد لاعب أخر، وبعد ذلك لم يتعاقدوا معي أو لاعب غيره، المقارنة كانت مع ياسر إبراهيم، لكن تعاقدوا معه بعد ذلك".

واختتم " البدري وعبدالحفيظ ظلومني، عانيت من أزمة نفسية، اتخذت قرارات خاطئة في حياتي بسبب الثنائي، لم يحدث أي تواصل معهما بعد ذلك، هذا الأمر غريب جدا ولم يحدث مع لاعب من قبل".