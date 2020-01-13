طرد فالفيردي يسيطر على اهتمامات الصحف الإسبانية بعد السوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - جدة- (د ب أ):
سلطت الصحف الإسبانية الضوء على أحداث نهائي كأس السوبر الإسباني لكرة القدم، والذي نجح من خلال ريال مدريد في الفوز باللقب على حساب أتلتيكو مدريد بنتيجة 4 /1 بركلات الترجيح، عقب نهاية الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.
واهتمت صحيفة "ماركا" الإسبانية بالحضور الجماهير الكبير في ملعب "الجوهرة المشعة"، حيث وصل الحضور إلى 60 ألف متفرج، كما ركزت على واقعة طرد فيدريكو فالفريدي لاعب ريال مدريد، بعد تدخله الخشن ضم ألفارو موراتا مهاجم فريق أتلتيكو في الدقائق الأخيرة من الشوط الإضافي الثاني.
وأشادت صحيفة "آس" المقربة من نادي ريال مدريد، بالفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للفريق، حيث أكدت أنه على دراية كبيرة بكيفية الفوز بالمباريات النهائية حيث حقق الفوز في تاسع مباراة يقود فيها النادي الملكي في مباراة نهائية.
وأبرزت صحيفة "موندو ديبورتيفو" تصريحات الأرجنتيني دييجو سيميوني المدير الفني لأتلتيكو مدريد، والتي عبر فيها عن حزنه للخسارة، وتقبله لاختيار فالفريدي كأفضل لاعب في المباراة رغم تعرضه للطرد.
وفاز ريال مدريد بلقب كأس السوبر الإسباني للمرة الحادية عشر في تاريخه، عقب فوزه على أتلتيكو مدريد 4 / 1 بركلات الترجيح بعد التعادل السلبي في الوقت الأًصلي والإضافي للمباراة التي أقيمت في مدينة جدة السعودية.
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