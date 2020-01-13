أول رد فعل لزيدان وسيميوني على "عرقلة فالفيردي" بالسوبر الإسباني

محمد اسماعيل - القاهرة - (إفي):

أشاد الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد بتدخل فيدي فالفيردي وعرقلة ألبارو موراتا من الخلف، ليمنع فرصة هدف محقق للأتلتي في آخر دقائق الشوط الإضافي الثاني، رغم أنه كلفه بطاقة حمراء مباشرة.

وأشهر الحكم البطاقة الحمراء مباشرة في وجه فالفيردي في الدقيقة 115 من عمر المباراة بعد أن عرقل موراتا من الخلف على حدود منطقة الجزاء وهو منفرد تماما بتيبو كورتوا.

وأوضح زيدان أثناء المؤتمر الصحفي بعد المباراة التي شهدها ملعب (مدينة الملك عبد الله الرياضية) في جدة "لقد قام بتصرف جيد. كان عليه القيام بهذه المخالفة. لقد فاز فيدي بجائزة أفضل لاعب في النهائي".

وتابع "ولكنه يدرك أن هذه الجائزة هي لجميع اللاعبين الذي يبذلون قصارى جهدهم داخل الملعب. هو يستحقها، وأيضا جميع من شارك".

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وعلى جانب أخر، أبدى الأرجنتيني دييجو سيميوني، المدير الفني لأتلتيكو مدريد تفهمه لتدخل الأوروجوائي فيدي فالفيردي من الخلف على ألبارو موراتا لمنعه من الانفراد بتيبو كورتوا.

وأوضح المدرب الأرجنتيني أمام وسائل الإعلام بعد المباراة التي أقيمت على ملعب (مدينة الملك عبد الله الرياضية) في جدة "اللعبة الأهم في المباراة كانت تدخل فالفيردي. هذا التدخل حرمنا من فرصة هدف محقق كان على الأرجح سينهي اللقاء تماما".

وأضاف "كانت اللقطة الأهم، وقلت له لا تقلق، فأي لاعب كان سيفعل مثلك. كان عليه القيام بهذا التدخل. سنرى كم مباراة سيغيب عنها بعد الطرد".

وأوضح "كنا أفضل من حيث المنافسة داخل الملعب من أجل الفوز، أكثر من مباراة برشلونة، كنا جيدين في الهجوم، وحارسهم تصدى لكرات خطيرة. اللقطة الأهم في المباراة بتدخل فالفيردي حرمتنا من فرصة هدف كانت على الأرجح ستحسم المباراة لصالحنا".