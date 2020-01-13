نزله برد تغيب "زيزو" عن مران الزمالك

حصل أحمد سيد "زيزو" لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على راحة من تدريبات اليوم والمقامة حاليا بملعب عبداللطيف أبو رجيلة وذلك بإذن من المدير الفني للفريق الفرنسي باتريس كارتيرون. وذلك بإذن من المدير الفني للفريق الفرنسي باتريس كارتيرون. جاء ذلك بسبب معاناة اللاعب من نزلة برد . ويستعد الفريق لمواجهة الجونة والمقرر لها الأربعاء القادم ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر في الدوري المصري الممتاز. ويسعي كارتيرون لمعالجة الإرهاق والوصول باللاعبين إلى أفضل معدل بدني قبل لقاء الجونه .

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