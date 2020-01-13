فقره تأهيلية وبدنية للاعبي الزمالك

وضع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون فقرة تأهيليه وبدنيه لجميع اللاعبين على هامش المران المقام حاليا بملعب عبداللطيف أبو رجيلة. بملعب عبداللطيف أبو رجيلة. قام اللاعبون بالجري الخفيف حول الملعب أعقبها تقسيمهم إلى ثلاث مجموعات لأداء بعض التدريبات التأهيلية بالكرة بالإضافة لاطالات وقفز حواجز قصيرة. التدريبات التأهيلية بالكرة بالإضافة لاطالات وقفز حواجز قصيرة. ويسعي كارتيرون لمعالجة الإرهاق والوصول باللاعبين إلى أفضل معدل بدني استعدادا للقاء الجونه المقرر الأربعاء المقبل في الأسبوع ال١٣ لبطولة الدوري المصري الممتاز

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