المصري يعود لملعبه ببورسعيد ويستعد لأسوان والإدارة تجدد الثقة فى "جلال"

عاد فريق الكرة بالنادى المصرى إلى بورسعيد ليبدأ التدريب على ملعبه، مساء اليوم الاثنين، استعدادا لمباراة أسوان القادمة فى مسابقة الدورى الممتاز والتى تقام فى الخامسة مساء الخميس على ستاد الجيش بالسويس .

حرص إيهاب جلال، المدير الفنى، على الاجتماع باللاعبين مطالبهم بنسيان ما حدث فى مباراة بيراميدز بالكونفيدرالية خاصة أن فرص التأهل لدور الثمانية قوية ولا تحتاج إلا الفوز بمباراة واحدة .

وأكد لهم على ضرورة التكاتف والتركيز فى مباريات الدورى لمواجهة المنافسة الشديدة على المربع الذهبى والتى تختلف عن المواسم السابقة ولكن ليس هناك أمور صعبة ففارق النقاط ليس كبيرا ومن السهل تعويضه والعودة لمركز المصرى المفضل مع الكبار ولكن بالجهد والعرق والإخلاص

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فى الملعب.

وأشار "جلال"، أن الإصابات حرمت الفريق من فرص الفوز ويسعى الجهاز الطبى لتجهيز اللاعبين بأقصى سرعة حتى نتمكن مجددا من تحقيق نتائج ترضى الجماهير العريقة للنادى المصرى ولا يمكن لجهاز فنى ولا لاعبين أن يرضوا بالهزيمة ، فكل مانطمع به هو النتائج الإيجابية لتحقيق المردود الطيب لدى الجماهير وإدارة المصرى ، ووعد الجميع ببذل قصارى الجهد لتحقيق نتائج أفضل فى المرحلة القادمة .

على الجانب الآخر جدد مجلس إدارة النادي برئاسة سمير حلبية الثقة فى الإدارة الفنية للفريق رغم الهزيمة الثانية التى تعرض لها الفريق أمام

بيراميدز فى الكونفيدرالية ، وأصدر المجلس بيانا هذا نصه.

يؤكد مجلس النادى المصرى عدم صحة الأخبار المتداولة على مواقع التواصل الإجتماعي بشأن تقدم إيهاب جلال المدير الفني للفريق بإستقالته لمجلس الإدارة عقب نهاية مباراة بيراميدز ببطولة الكونفدرالية الأفريقية، ويهيب مجلس الإدارة بجماهيره العظيمة عدم الإلتفات لتلك الشائعات التي من شأنها إثارة البلبلة في الأوساط الجماهيرية في هذه الفترة الحرجة التي تستلزم تكاتف جميع المنتمين للنادي المصري خلف ناديهم كما هو العهد بهم دائمًا ، ومجلس الإدارة يتفهم حالة الغضب التي تنتاب جماهيره العظيمة نتيجة الهزيمة إلا أنه في الوقت نفسه يؤكد على دعمه الكامل للجهاز الفني للمصري بقيادة إيهاب جلال وللاعبي الفريق الذين يحتاجون المؤازرة والدعم الجماهيري في الفترات التي قد يجانبهم فيها التوفيق أكثر من الفترات التي يحققون فيها الإنتصارات بهدف توفير الأجواء الهادئة اللازمة لتدارك أي سلبيات وعودة الفريق للإنتصارات.