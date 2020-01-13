الإنتاج الحربي يخشى انتفاضة وادي دجلة في الدوري

يلتقي فريق وادى دجلة نظيره الإنتاج الحربى فى الخامسة مساء اليوم الإثنين، على ستاد بتروسبورت فى التجمع الخامس، ضمن مباريات الجولة الثالثة عشرة من بطولة الدورى الممتاز.
يسعى وادى دجلة، بقيادة اليونانى تاكيس، لاستغلال الحالةالمعنوية العالية للاعبيه بعد الفوز على سموحة بثلاثية فى الجولة الماضية، من أجل مواصلة الصحوة وحصد النقاط الثلاث، وتحسين موقفه فى جدول المسابقة.
يطمح مختار مختار، المدير الفنى للإنتاج الحربى فى كسر سلسلة التعادل أمام المصرى والجونة والزمالك، وتحقيق الفوز الغائب منذ أربع جولات للعودة من جديد للمنافسة على المربع الذهبي.
ويحتل الإنتاج الحربى المركز الثامن برصيد 17 نقطة، بينما جاء وادى دجلة بالمركز السابع عشر وقبل الأخير برصيد 9 نقاط.
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