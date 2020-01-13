رياضة | أليجري يعرض خدماته على برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أليجري يعرض خدماته على برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن قيام المدرب الإيطالي ماسيمليانو أليجري المدير الفني السابق ليوفنتوس بعرض خدماته لتولي تدريب برشلونة.

واقترب نادي برشلونة من إقالة الإسباني أرنستو فالفيردي من منصبه على خلفية خروج الفريق الكتالوني من بطولة كأس السوبر الإسباني عقب الخسارة من أتلتيكو مدريد بهدفين مقابل ثلاثة في مباراة الدور نصف النهائي.

وأفادت صحيفة "الموندو ديبورتيفو" الإسبانية بأن أليجري عبر عن رغبته في تدريب برشلونة وقام بإخبار شخص قريب من النادي بذلك، وأنه على استعداد لتدريب الفريق من الآن في حالة اهتمام برشلونة به.

وأضافت الصحيفة بأن أليجري في هذه الفترة يتعلم اللغة الإنجليزية بالإضافة لـ قضاء وقت مع عائلته اكثر, اليغري ينتظر عرض كبير من احد الأندية الكبيرة بمشروع طويل المدى .. اليغري يريد تدريب برشلونة".