رياضة | دمنهور يفسخ التعاقد مع مهاجم دجلة الأسبق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دمنهور يفسخ التعاقد مع مهاجم دجلة الأسبق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن مجلس إدارة نادي دمنهور، فسخ التعاقد مع اللاعب فاروق عطية، مهاجم الانتاج الحربي، وادي دجلة الاٍبق، عقب أيام من التعاقد معه خلال فترة الإنتقالات الشتوية الحالية.

وجاء قرار فسخ التعاقد مع اللاعب للخلاف حول المقابل المادي، وكان فريق دمنهور قد نجح، فى التعاقد مع، مصطفي سماره، صانع ألعاب الإعلاميين، ورياض حسين صانع ألعاب الأوليمبي ، في إطار تدعيم خط هجومه خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، استعداداً للدور الثاني من مسابقة دوري القسم الثاني.

ووقّع سمارة، علي عقود انضمامة لمدة 6 شهور، علي سبيل الإعارة ووقّع حسين صانع ألعاب الأوليمبي لمدة موسم ونصف.

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وكان كمال فريد المدير الفنى لفريق دمنهور قد طلب من مجلس إدارة النادى برئاسة إيهاب عبدالله ضرورة التعاقد مع 4 لاعبين جدد في مراكز الدفاع، ووصانع إلعاب ومهاجم قوى لتدعيم الفريق البحراوي، ليكون قادرا على الدخول بقوة فى المنافسة على احتلال قمة المجموعة الثالثة، في الدور الثاني، وتحقيق حلم الجماهير البحراوية بالعودة من جديد إلى دورى الأضواء والشهرة.

أكد، رؤوف الحوشي، المشرف العام علي علي الكرة، أن فريق دمنهور في طريقه لإنهاء ثلاثة صفقات مميزة بخط الدفاع، والهجوم، سيتم الإعلان عنهم بعد أتمام التعاقد معاهم خلال الأيام المقبلة.

يذكر أن فريق دمنهور يحتل المركز الثالث برصيد 18نقطة بترتيب جدول المجموعة الثالثة، عقب ختام الدور الأول.