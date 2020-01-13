رياضة | مذبحة فايلر.. 4 لاعبين مهددين بالرحيل عن الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مذبحة فايلر.. 4 لاعبين مهددين بالرحيل عن الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سيتم حسم موقف أربعة لاعبين في النادي الأهلي مع الفريق سواء بالرحيل كبيع أو إعارة، بعد طلب السويسري رينيه فايلر لمهاجم أجنبي.

وتأتي أبرز قائمة الراحلين عن قائمة النادي الأهلي كالتالي:

- صالح جمعة

اقترب صالح جمعة من الانتقال إلى الاسماعيلي كإعارة، بعد موافقة فايلر لرحيل اللاعب، عقب خروجه بشكل كامل من حساباته الفنية وهو ما ظهر في استبعاده من كافة المباريات التي خاضها الفريق الأحمر تحت قيادة المدرب السويسري.

- صلاح محسن

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أصبح انتقال صلاح محسن إلى نادي سموحة مسألأة وقت بعد أن أتفق مسئولو النادي الاهلي مع النادي السكندري على إعارة صلاح محسن لاعب القلعة الحمراء للنادي السكندري خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية لمدة ستة أشهر.

- حسين السيد

اقترب ظهير أيسر النادي الأهلي حسين السيد من الرحيل خارج القلعة الحمراء بعض طلب بعض الفرق ضمه سواء في مصر أو الخليج وعلى رأسها إنبي والإسماعيلي، ووافق رينيه فايلر، على إعارة حسين السيد، بعد أن طلب اللاعب الرحيل من أجل الحصول على فرصة اللعب، خاصة أنه لا يشارك مع الفريق منذ عودته من الإعارة في نادي الاتفاق السعودي

- جيرالدو

طلب نادي الصفاقسي التونسي رسمياً استعارة اللاعب الأنجولى جيرالدو جناح الفريق الأحمر لمدة 6 أشهر بداية من فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، ويرغب مسئولو الأحمر فى تسويق جيرالدو لإفساح المجال أمام التعاقد مع مهاجم أجنبى جديد لتدعيم الخط الأمامى تلبية لرغبة السويسرى رينيه فايلر.