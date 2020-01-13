رياضة | ريال مدريد يتلقى صدمة قوية بعد التتويج بلقب السوبر الإسباني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يتلقى صدمة قوية بعد التتويج بلقب السوبر الإسباني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني بقيادة الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني، صدمة قوية عقب التتويج بلقب بطولة كأس السوبر الإسباني.

وأفادت تقارير صحفية إسبانية اليوم، عن إحتمالية غياب سيرجيو راموس قائد الفريق، لمدة 15 يومًا بسبب تعرضه للإصابة خلال مباراة أتلتيكو مدريد، بالمباراة النهائية.

وأكدت صحيفة "سبورت الإسبانية"، أن راموس تعرض للإصابة أمس في كاحل القدم، إلا أنه قرر استئناف اللعب متحاملًا على نفسه، وهذا ما جعل الإصابة تتفاقم وتهدده بالمشاركة في المباريات المقبلة.

ويستعد فريق ريال مدريد لمواجهة قوية أمام إشبيلية، مساء السبت المقبل، على ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن منافسات الجولة العشرين من عمر مسابقة الدوري الإسباني.

وكان ريال مدريد توج بلقب السوبر الإسباني للمرة الحادية عشر في تاريخه، عقب الفوز على أتلتيكو مدريد بركلات الترجيح، في المباراة التي أقيمت مساء أمس على ملعب الجوهرة المشعة بمدينة جدة السعودية.