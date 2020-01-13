رياضة | فايلر يطالب طبيب الأهلي بتجهيز أوراقه قبل مواجهة النجم التونسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فايلر يطالب طبيب الأهلي بتجهيز أوراقه قبل مواجهة النجم التونسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على عقد جلسة مع خالد محمود طبيب الفريق، من أجل الإطمئنان على إصابات الفريق قبل المواجهات الحاسمة.

وتحدث فايلر مع طبيب الفريق في طريق العودة من زيمبابوي إلى القاهرة، وإطمأن خلاله على أخر تطورات إصابة رمضان صبحي، نجم الفريق ومدى استعداده للمشاركة في المباريات.

وطالب فايلر طبيب الفريق، بضرورة تجهيز رمضان صبحي في أسرع وقت، قبل مباراة النجم الساحلي التونسي، والتي ستحسم مصير الفريق بصورة كاملة من الاستمرار في دوري أبطال إفريقيا.

وأكد طبيب الفريق، أن اللاعب يسير على برنامجه العلاجي بشكل صحيح، ويقترب من العودة في غضون 10 أيام، ومن الممكن لحاقة بمباراة النجم الساحلي والمقرر لها في القاهرة 24 يناير الجاري، بالجولة الخامسة لدوري أبطال إفريقيا.

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وعادت بعثة الفريق بالنادي الأهلي، إلى القاهرة في الساعات الأولى من صباح اليوم، قادمة من زيمبابوي عقب مواجهة بلاتينيوم أول أمس السبت، والتي حقق فيها الفريق تعادلًا بهدف لكل فريق في إطار مباريات الجولة الرابعة لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وجاء وصول بعثة الأهلي إلى القاهرة بعد رحلة طويلة حيث غادرت ظهر أمس مطار هراري في عاصمة زيمبابوي ومنها إلى لوساكا عاصمة زامبيا في رحلة استمرت ساعة أعقبها ترانزيت لمدة ساعة وربع، ثم تحركت البعثة إلى أديس أبابا عاصمة أثيوبيا في رحلة طيران استغرقت 4 ساعات و 40 دقيقة، ثم ترانزيت ساعتين، ومنها إلى القاهرة في رحلة طيران مدتها 4 ساعات.

ويستعد الأهلي لمواجهة طنطا، مساء بعد غدٍ الأربعاء على ملعب القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من الدوري المصري الممتاز.

ويحتل الأهلي صدارة الدوري برصيد 30 نقطة، وبفارق نقطة وحيدة عن المقاولون العرب، صاحب المركز الثاني برصيد 29 نقطة، إلا أن الأهلي يتبقى له ثلاث مواجهات مؤجلة.