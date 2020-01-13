رياضة | برايتون ينفي مفاوضات تشيلسي لضم مدافعه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برايتون ينفي مفاوضات تشيلسي لضم مدافعه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نفى نادي برايتون الإنجليزي وصول أي عروض من قبل نادي تشيلسي، من أجل ضم مدافعه الإنجليزي لويس دانك، خلال الفترة الحالية.

وذكرت شبكة 90min البريطانية، عبر شبكة Argus الخاصة بنادي برايتون، أن إدارة الفريق لم تتلق أى عروض لضم دانك حالياً.

وأضافت الشبكة، أن كل الأنباء حول تقديم عرض قيمته 50 مليون جنيه إسترليني لضم اللاعب ليس لها أي أساس من الصحة، مشيرة لعدم نيه الفريق التخلي عن اللاعب، لا سيما وأن النادي ليس بمأمن من صراع الهبوط في البريمييرليج.

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وأظهر دانك مستوى متميز مع برايتون في هذا الموسم، مما جعله من أفضل المدافعين الإنجليزي في الدوري الممتاز.

ويبحث لامبارد عن تدعيم جديد في مركز قلب الدفاع، في ظل عدم إقتناعه بآداء الثنائي فيكايو توموري وكورت زوما.

وتضع إدارة البلوز قائمة لأبرز المرشحين للإنضمام للفريق في مركز قلب الدفاع، على رأسها لاعب بورنموث ناثان آكي ولاعب وست هام يونايتد عيسى ديوب.

يذكر أن تشيلسي تغلب في لقاء الجولة 22 على بيرنلي بثلاثية دون رد، وعزز موقعه في المركز الرابع على لائحة الدوري الإنجليزي الممتاز.