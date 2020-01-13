رياضة | برشلونة يبحث عن مدرب لـ 6 أشهر فقط.. 4 أسماء مرشحة لخلافة فالفيردي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة يبحث عن مدرب لـ 6 أشهر فقط.. 4 أسماء مرشحة لخلافة فالفيردي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يبدو أن الساعات القادمة ستشهد العديد من المفاجآت بشأن مستقبل إرنيستو فالفيردي وذلك عب الخسارة من أتليتكو مدريد في السوبر الإسباني بثلاثة أهداف لهدفين.

ويسيطر الاجتماع الذي من المقرر عقده بين رئيس نادي برشلونة جوسيب ماريا بارتوميو ومدرب البارسا إرنيستو فالفيردي لمناقشة مستقبل الأخير على الأجواء في الصحف العالمية والإسبانية.

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ووفقا لصحيفة سبورت فإن برشلونة بالفعل اتخذ قراره بشأن فالفيردي وهو الرحيل عن البلوجرانا ، ووضعت إدارة البارسا 4 خيارات لتعويض رحيل المدرب في الـ 6 أشهر القادمة.

وجاءت من الأسماء المطروحة لخلافة فالفيردي في برشلونة، كيكي سيتين، وجابريال ميليتو ولاعب الفريق السابق، تيري هنري، بالإضافة إلى الأرجنتيني ماوريتسيو بوتشيتينو المدير الفني السابق لتوتنهام هوتسبر.