رياضة | الأهلي يتلقى بشرى سارة قبل مواجهة طنطا بالدوري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يتلقى بشرى سارة قبل مواجهة طنطا بالدوري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني، بشرى سارة قبل مواجهة طنطا، بالدوري العام.

واقترب وليد سليمان صانع ألعاب الفريق، من المشاركة والتواجد في قائمة الفريق التي تستعد للمباراة، عقب تعافيه من الإصابة التي لحقت به في عضلة السمانة.

وأثبتت الفحوصات الأولية التي خضع لها اللاعب عن عدم تعرضه للإصابة القوية في عضلة السمانة، على أن يخضع لأشعة صباح غدٍ الثلاثاء، لتحديد موقفه بشكل نهائي.

وكان وليد سليمان تعرض للإصابة في عضلة السمانة خلال عمليات الإحماء قبل مباراة بلاتينيوم ستارز الزيمبابوي، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق لحساب الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

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من ناحية أخرى، قرر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الدخول في معسكر مغلق بداية من الغد الثلاثاء، استعدادًا لمواجهة طنطا بالدوري العام.

ومن المُنتظر أن يدخل الفريق في معسكر قريب من ملعب القاهرة الدولي، لعدم شعوره اللاعبين بالإرهاق خاصةً بعد عودتهم من رحلة شاقة في زيمبابوي، عقب نهاية مباراة بلاتينيوم ستارز بدوري الأبطال الإفريقي.

ويستعد الأهلي لمواجهة طنطا، مساء بعد غدٍ الأربعاء على ملعب القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من الدوري المصري الممتاز.

ويحتل الأهلي صدارة الدوري برصيد 30 نقطة، وبفارق نقطة وحيدة عن المقاولون العرب، صاحب المركز الثاني برصيد 29 نقطة، إلا أن الأهلي يتبقى له ثلاث مواجهات مؤجلة.

