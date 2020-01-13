رياضة | قرار مفاجئ من كارتيرون بسبب "جنش"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قرار مفاجئ من كارتيرون بسبب "جنش" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يحاول نادي الزمالك الإبقاء على حارسه محمود عبد الرحيم جنش في فترة الانتقالات الشتوية الجارية وعدم التفريط به في ظل العروض المقدمة له من عدد من الأندية.

وكان جنش تعافى من الإصابة التي لحقت به مؤخرا في وتر أكيلس ، وبات جاهزا للمشاركة مع الزمالك في المباريات المحلية المقبلة.

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ورغم أن جنش لم يتم قيده في قائمة الزمالك الإفريقية ، وقيده فقط في القائمة المحلية، إلا أن المدير الفني الفرنسي للأبيض، باتريس كارتيرون يرفض التفريط في اللاعب سواء على سبيل الإعارة أو البيع النهائي.

واستقر كارتيرون على منح الفرصة لجنش في المباريات المحلية المتتالية حيث سيعمل على تواجد تدوير بينه وبين محمد عواد ومحمد أبو جبل خلال الفترة القادمة.

ويستعد الزمالك لخوض مباراة قوية أمام الجونة يوم الأربعاء القادم ضمن منافسات الجولة المقبلة من الدوري المصري الممتاز.