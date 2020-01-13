رياضة | خطوة واحدة تفصل إيركسين عن الإنضمام لإنتر ميلان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خطوة واحدة تفصل إيركسين عن الإنضمام لإنتر ميلان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يقترب صانع الألعاب الدولي الدانماركي ونجم نادي توتنهام الإنجليزي كريستيان إيركسين من مغادرة الفريق خلال فترة الإنتقالات الشتوية الجارية.

وأشار تقرير إيطالي نقلاً عن صحيفة لا جازيتا ديللو سبورت، أن إدارة النيرادزوري اتفقت مع اللاعب على توقيع عقد، يرتدي من خلاله إيركسين الألوان الزرقاء والسوداء لمدة أربعة مواسم ونصف الموسم، تبدأ من يناير الحالي.

وأضافت لا جازيتا أن إيركسين إتفق على كافة البنود الشخصية في تعاقده الجديد مع النيرادزوري، حيث من المقرر أن يتقاضى 7.5 مليون يورو في الموسم الواحد، بالإضافة لبعض المتغيرات.

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ويتبقى فقط الإتفاق على قيمة الصفقة في يناير الجاري، حيث تتمسك إدارة السبيرز بالحصول على مبلغ 20 مليون يورو للتخلي عن اللاعب حالياً، بينما تحاول إدارة الإنتر تخفيض رسوم الإنتقال، لا سيما وأن اللاعب ينتهي تعاقده بنهاية الموسم.

ويطمح توتنهام في الحصول على أكبر قدر ممكن من الأموال في الوقت الحالي عوضاً عن خسارته في الصيف بالمجان،وذلك من أجل الإسراع بالتعاقد مع بديل له.

بينما يسعى الإنتر لجلب اللاعب حالياً بأي شكل، في ظل الحاجة الفنية للاعب بحجم إيركسين، قد يعطي عمق هائل لتشكيلة المدرب أنطونيو كونتي.

ورفض إيركسين جميع مفاوضات تجديد تعاقده مع النادي اللندني، وظل طوال الفترة الماضية مرتبطاً بالإنضمام لأندية يوفنتوس الإيطالي وريال مدريد الإسباني ومانشستر يونايتد الإنجليزي، لكنه الآن أقرب لإنتر ميلان.