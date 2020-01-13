رياضة | رغم تصريحه الناري ضد برشلونة.. بوتشيتينو قريب من المهمة الفنية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رغم تصريحه الناري ضد برشلونة.. بوتشيتينو قريب من المهمة الفنية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتشرت التقارير الصحفية الواردة من إسبانيا، التي تفيد بأن مدرب توتنهام السابق الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو، هو الرجل القادم في قيادة برشلونة الإسباني خلفاً لفالفيردي.

وجاء اقتراب بوتشيتينو من برشلونة، بعد اعتذار الثنائي تشافي هيرنانديز مدرب السد القطري، ورونالد كومان مدرب منتخب هولندا عن تولي المهمة في منتصف الموسم، بحسب راديو كتالونيا.

وذكرت شبكة RAC1 الإسبانية، أن فكرة تعيين بوتشيتينو تعد ضرباً من الجنون، بعد التصريح الناري الذي أدلى به منذ عامين، وتحديداً في يناير قبل الماضي من عام 2018.

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وقال بوتشيتنو: " لكن أكون مدرباً لبرشلونة أو أرسنال يوماً من الأيام، أنا مرتبط بناديي توتنهام وإسبانيول، أفضل العمل في مزرعة على تولي تدريب أحد الفريقين".

يذكر أن صحيفتي موندو ديبورتيفو وسبورت، أفادتا أن فالفيردي سيقال اليوم من منصبه، بعد إجتماع إدارة النادي الكتالوني المزمع إقامته اليوم الإثنين 13 يناير.

كما أضافت التقارير أن مدرب ريال بيتيس السابق كيكي سيتيين ومدرب فريق إستوديانتس الأرجنتيني جابي ميليتو ضمن المرشحين أيضاً لخلافة فالفيردي.

كما طرحت الموندو، أن مدرب الفريق الثاني لبرشلونة " جارسيا بيمنتا" مرشح لتولي المهمة حتى نهاية الموسم، ثم الإنتظار لإنتهاء مهمة كومان مع المنتخب الهولندي عقب يورو 2020