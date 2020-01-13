رياضة | فايلر يمنح نجم الأهلي فرصة المشاركة أساسيا أمام طنطا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فايلر يمنح نجم الأهلي فرصة المشاركة أساسيا أمام طنطا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، للعودة إلى التشكيل الأساسي للفريق، خلال مواجهة طنطا ضمن منافسات الدوري العام.

واستقر السويسري رينيه فايلر المدير الفني، على الاستعانة بخدمات محمد هاني في الجبهة اليمني، بدلًا من أحمد فتحي، في تلك المباراة الهامة.

وتأتي رغبة فايلر في الاعتماد على هاني من أجل إراحة أحمد فتحي والذي شارك في مباراة بلاتينيوم ستارز، بشكل أساسي، وشعر بحالة إجهاد عقب نهاية المباراة.

وعادت بعثة الفريق بالنادي الأهلي، إلى القاهرة في الساعات الأولى من صباح اليوم، قادمة من زيمبابوي عقب مواجهة بلاتينيوم أول أمس السبت، والتي حقق فيها الفريق تعادلًا بهدف لكل فريق في إطار مباريات الجولة الرابعة لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

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وجاء وصول بعثة الأهلي إلى القاهرة بعد رحلة طويلة حيث غادرت ظهر أمس مطار هراري في عاصمة زيمبابوي ومنها إلى لوساكا عاصمة زامبيا في رحلة استمرت ساعة أعقبها ترانزيت لمدة ساعة وربع، ثم تحركت البعثة إلى أديس أبابا عاصمة أثيوبيا في رحلة طيران استغرقت 4 ساعات و 40 دقيقة، ثم ترانزيت ساعتين، ومنها إلى القاهرة في رحلة طيران مدتها 4 ساعات.

ويستعد الأهلي لمواجهة طنطا، مساء بعد غدٍ الأربعاء على ملعب القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من الدوري المصري الممتاز.

ويحتل الأهلي صدارة الدوري برصيد 30 نقطة، وبفارق نقطة وحيدة عن المقاولون العرب، صاحب المركز الثاني برصيد 29 نقطة، إلا أن الأهلي يتبقى له ثلاث مواجهات مؤجلة.