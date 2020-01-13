رياضة | حقيقة رحيل أجايى من الأهلي في يناير

أوضح النادى الأهلى ، موقف المدير الفني للفريق ، السويسرى رينيه فايلر فى رحيل النيجيري جونيور أجايى من القلعة الحمراء.

وأكد مصدر بالنادي الأهلي أن السويسري رينيه فايلر يرغب في استمرار النجم النيجيري ومعجب بما يقدمه اجاي مع الفريق.

وكما صرح أن أجاي باقي داخل النادي الأهلي وليس من ضمن قائمة الراحلين عن القلعة الحمراء في يناير.

يذكر أن الأهلي يسعى للتعاقد مع مهاجم بخواص تهديفية ليحل مكان لاعب أجنبي في قائمة الفريق المحلية والإفريقية.

ويرغب الأهلي في التعاقد مع إليكي مهاجم لوزيرن السويسري ، أو علي سوي نجم سيسكا صوفيا البلغاري في ظل رغبة قوية من فايلر لضم الأول.

ومع تعنت نادي لوزيرن السويسري ومطالبة قيمة مالية ضخمة فإن الاتجاه السائد في الأهلي هو التعاقد مع المهاجم الجامبي علي سوي في فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وطلب سيسكا صوفيا البلغاري 5 ملايين دولار من إدارة الأهلي، لكن المسئولين في القلعة الحمراء يرغبون في الحصول على اللاعب الجامبي البالغ من العمر 25 عاما مقابل 4 ملايين دولار.