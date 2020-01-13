رياضة | بعد فوز الريال ضد أتلتيكو مدريد.. 4 أرقام قياسية تحطمت في السوبر الإسباني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد فوز الريال ضد أتلتيكو مدريد.. 4 أرقام قياسية تحطمت في السوبر الإسباني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصل انتصاراته المحلية سحرهم بلمساته الكروية بإضافات تكتيكية فرنسية على الأراضي السعودية حطم بها العديد من الأرقام التاريخية الجديدة، هكذا حلق ريال مدريد ببطولة السوبر الإسباني في سماء الجوهرة المشعة.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد قد نجح في الظفر ببطولة كأس السوبر الإسباني بعد تغلبه في المباراة النهائية على نظيره أتلتيكو مدريد بركلات الترجيح بنتيجة 4-1، في المباراة التي سيطر التعادل السلبي على نتيجتها في الوقتين الإضافي والأصلي في ظل تألق حارسي الفريقين.

وشهدت المبارة تحطيم العديد من الأرقام التاريخية التي لم يسبق تحقيقها في وقت سابق، نرصد لكم أبرزها في التقرير التالي:

-شهدت المباراة نهايتها بركلات الترجيح للمرة الأولى في تاريخ مسابقة كأس السوبر الإسباني منذ إنطلاقها في عام 1982، والتي يحمل النادي الكتالوني لقب الأكثر تتويجا بها برصد 13 لقب، بينما يأتي الميرنجي في المركز الثاني برصيد 11 لقب، ولم يتم اللجوء إلى ركلات الترجيح في أي مباراة سابقة.

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- إقامة مباراة كأس السوبر الإسباني بأربعة أندية في نسختها الأولى، حيث شهدت البطولة خوض مباراتين في الدور نصف النهائي بين برشلونة وأتلتيكو حسمها الروخيبلانكوس لصالحه، وفي الجهة المقابلة اصطدم الريال مع نظيره فالنسيا ليحسمها الميرنجي بالتأهل للنهائي الذي حسمه لصالحه أيضا.

- إقامة المباراة على أرض المملكة العربية السعودية، حيث تعد هذه المرة الأولى التي يستضيف خلالها ملعب الجوهرة المشعة بطولة كمأس السوبر الإسباني.

- المرة الأولى في كأس السوبر التي يحصل فيها لاعب على طرد ويتوج بلقب أفضل لاعب في البطولة، وهو الأمر الذي فعله فالفيردي، بعد عرقلته للمهاجم الإسباني الفارو موراتا في ظل أنفراد الأخير بحاس المرمى البلجيكي تيبو كورتوا، ليحافظ على نظافة شباك فريقه في المباراة، وذلك في الدقيقة 115 من زمن المباراة.