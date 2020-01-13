رياضة | إصابة سواريز تبخر أحلام ليفربول في الميركاتو الشتوي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إصابة سواريز تبخر أحلام ليفربول في الميركاتو الشتوي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تسببت إصابة نجم هجوم نادي برشلونة ومنتخب أوروجواي لويس سواريز في بعثرة خطط ليفربول في فترة الإنتقالات الشتوية الجارية.

وذكر تقرير إنجليزي، أن إصابة سواريز من شأنها أن تبعد ليفربول عن التعاقد مع نجم برشلونة عثمان ديمبلي في الميركات الشتوي الجاري.

حيث ذكرت يومية ديلي ميل البريطانية، أن نادي برشلونة لن يتخلى عن ديمبلي بأي حال من الأحوال في الفترة الحالية، بعد أن إنتهى موسم سواريز رسمياً مع البلوجرانا.

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وأشارت شبكة "ألديسمارك" الإسبانية، أن ليفربول مهتم بضم ديمبلي، منذ فترة الإنتقالات الصيفية الماضية.

ودخل ديمبلي في دائرة المرشحين لمغادرة ملعب كامب نو سواء في فترة الإنتقالات الحالية أو في الصيف القادم، وذلك بسبب إصاباته المتتالية وعدم إلتزامه خارج الملعب.

ويعد الألماني يورجن كلوب، المدير الفني للريدز من أشد المؤمنين بقدرات اللاعب، حيث يثق بشدة في تطوير موهبته الكبيرة وتسخيرها لصالح الفريق.

يذكر أن سواريز سيجري جراحة في الركبة، من شأنها أن تبعده عن الملاعب لفترة قد تتجاوز أربعة أشهر.