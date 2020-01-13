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شكرا لقرائتكم خبر عن تشيلسي يحرق المنافسة مع باريس سان جيرمان لتأمين لامبتي والان مع التفاصيل
الإثنين 13 يناير 2020
أحرق تشيلسي المنافسة مع باريس سان جيرمان لضمان التزام طارق لامبتي بالبقاء في صفوفه.
ويقول فوت ميركاتو إن الشاب الظهير كان مطلوبًا من قِبل رئيس فريق باريس سان جيرمان، ليوناردو، هذا الشهر، وقد أجريت محادثات مع وكلائه.
وفي الواقع، قدم باريس سان جيرمان عرض عقد للاعب للنظر فيه.
ومع ذلك، كان تشيلسي سريعًا في التصرف وقدم اقتراحًا من جانبه، والذي كان أكبر من استعداد ليوناردو لدفعه.
ويخطط لامبتي الآن لتوقيع عقد جديد لمدة أربع سنوات مع تشيلسي في الأيام المقبلة.
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