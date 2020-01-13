الامارات | محمد صلاح الأعلى أجراً في ليفربول بـ 954 ألف درهم أسبوعياً

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح الأعلى أجراً في ليفربول بـ 954 ألف درهم أسبوعياً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف موقع "سبورتراك" عن الرواتب السنوية والأسبوعية التي يحصل عليها لاعبو ليفربول في الموسم الجاري، والتي تصدرها وفقاً للموقع المذكور، نجم المنتخب المصري ومهاجم "الريدز" محمد صلاح، بتقاضيه 10 ملايين و400 ألف جنيه إسترليني (49.6 مليون درهم)، ما يوازي 200 ألف جنيه إسترليني (954.3 ألف درهم) أسبوعياً، متفوقاً على زميليه في الفريق، المهاجم البرازيلي روبيرتو فيرمينو وقلب الدفاع الهولندي فيرجيل فان ديك اللذين يتقاضى كل منهما، راتباً أسبوعياً قدره 180 ألف جنيه إسترليني (858.9 ألف درهم).

ونجح المهاجم المصري محمد صلاح في تبوء مكانة مرموقة في نادي ليفربول الإنكليزي بعدما تألق ضمن صفوفه بشكل لافت وساهم في قيادة الفريق لإحراز دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، وتصدر سلم ترتيب الدوري الإنكليزي للموسم الجاري.

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وكان صلاح قد انتقل إلى ليفربول، قادماً من نادي روما الإيطالي صيف عام 2017، في صفقة قاربت حينها من 41 مليون يورو، قبل أن ينجح الفرعون المصري وبشكل تدريجي في تبوء مكانة مرموقة في النادي الإنجليزي، بعدما تألق ضمن صفوفه بشكل لافت، وساهم في قيادة الفريق لإحراز دوري أبطال أوروبا للموسم الماضي، وتصدر سلم ترتيب الدوري الإنجليزي للموسم الجاري بفارق مريح عن أقرب ملاحقيه.

ومن اللافت للنظر، أن صدارة صلاح لأكثر لاعبي نادي ليفربول من حيث الرواتب، جاءت على حساب نجوم بحجم زميله في خط الهجوم، السنغالي ساديو ماني المتوج قبل أيام بأفضل لاعبٍ في القارة الأفريقية لعام 2019، خصوصاً أن ماني يتقاضى في ليفربول راتباً أسبوعياً يبلغ 100 ألف جنيه إسترليني (477.2 ألف درهم)، وهو ما يمثل نصف راتب محمد صلاح رغم تقديم ماني لأداء كبير منذ انتقاله إلى صفوف الفريق.

وتواجد حارس مرمى ليفربول، البرازيلي إليسون بيكر، في المركز الخامس من حيث قيمة الراتب، بتقاضيه راتباً أسبوعياً يبلغ 90 ألف جنيه إسترليني (429.4 ألف درهم)، متفوقاً على الظهير الإنجليزي ترنت ألكساندر أرنولد الذي حل سادساً بحصوله على راتبٍ أسبوعي يبلغ 40 ألف جنيه إسترليني (190.8 ألف درهم).