شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الإسماعيلي عن الفوز على الطلائع: كنا الفريق الأفضل.. وأشكرالجهاز المعاون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عبر الفرنسي ديديه جوميز، المدير الفنى الجديد للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، عن سعادته بتحقيق فريقه الانتصار في مهمته الأولى أمام نظيره طلائع الجيش، في المباراة التي جمعت الفريقين أمس، ضمن منافسات الجولة الـ13 لمسابقة الدوري الممتاز.

وأضاف جوميز في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للنادي: «أشكر بالتأكيد الجهاز الفني المعاون على تقديمه العون والمساندة لي، تسلمت المهمة منذ أيام قليلة لكني بدأت في معرفة كل شىء عن الفريق بفضل المعاونين».

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وواصل: «أكثر ما أسعدني في المباراة هي الروح القتالية التي تحلى بها اللاعبين من أجل استعادة الانتصارات، كنا الفريق الأفضل بدون شك لذلك كانت الثلاث نقاط من نصيبنا».

وأكمل: «الفوز جاء في توقيت مثالي، علينا أن نصحح أخطائنا بسرعة من أجل تلافي استقبال الأهداف».

واختتم: «هدفي هو إسعاد الجماهير التي أعلم مدى حبهم وعشقهم للفريق وأتمنى منهم مزيد الدعم والمساندة للاعبين».