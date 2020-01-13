جائزة القدية الكبرى في المرحلة الأخيرة من سباق داكار السعودية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض

أعلنت شركة القدية للإستثمار عن تقديم جوائز القدية الكبرى في المرحلة النهائية من سباق رالي داكار السعودية 2020، إذ تستعد القدية التي ستصبح عاصمة للترفيه والرياضة والفن في المملكة لاستضافة الجزء الأخير من رالي داكار في آخر عشرين كيلو مترًا من سباق اليوم الأخير للذين استطاعوا أن ينهوا السباق الرئيسي للرالي. وستمنح القدية لكل فئة من فئات رالي داكار الخمسة جائزة للذين يتمكنون من إكمال السباق حول موقعها في أفضل توقيت.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة القدية للاستثمار مايكل رينينجر: "نحن لسنا فخورين فحسب باستضافة خط النهاية لهذا السباق الشهير عالميًا، بل نعتز أيضاً بتقديم جوائز القدية الكبرى المميزة للفائزين بالجزء الأخير من هذه المرحلة النهائية، وهذا يعزز التزامنا بأن نكون جزءًا من منظومة رياضة السيارات في المملكة"، مضيفاً : "بالنسبة لنا يمثل رالي داكار مجرد البداية، حيث بدأنا بإنشاء عاصمة رياضة السيارات في العالم في القدية."

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يعبر المتسابقون في المرحلة الثانية عشرة تضاريس وعرة في آخر 100 كيلو متر، والتي تنطلق من حرض شرق العاصمة الرياض إلى غربها في رحلة حماسية ليصلوا إلى خط النهائية أمام جرف القدية المميز، من إجمالي مسافة الرحلة الإجمالي البالغة 7500 كيلو متر.

الحفل النهائي لرالي 2020 سيكون أمام جرف القدية بعد انتهاء السباق. ويمكن للجمهور حضور حفل موسيقي ضخم يضم نخبة من المشاهير والفنانين، من ضمنها أغنية مليون ميل، التي سيغنيها الفنان حمزة هوساوي في حفل حي، وهي جزء من حفل مذهل يحتوي على الكثير من المفاجآت بحضور فنانين يرون أن رالي داكار واستضافة القدية له مشاركة عظيمة.

تتمحور كلمات أغنية مليون ميل حول العزيمة والإصرار، مثلما كان حال المتسابقين في الرالي، كما تلهم الأغنية الناس وتحفزهم على اتخاذ المبادرة ومواصلة تحقيق أهدافهم وأحلامهم، لتكون لديهم قصص يروونها بعد سنين من الآن.