شكرا لقرائتكم استئناف منافسات دور الـ 16 ببطولة جي بي مورجان للإسكواش ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تستأنف اليوم منافسات دور الـ 16 ببطولة جي بي مورجان " توك" للاسكواش، التي تستضيفها مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة بين 9 إلى 17 يناير الجاري، كما تنطلق أيضاً مباريات دور الـ16 بمنافسات السيدات، والتي تستمر حتى الساعات الأولى من صباح غداً الثلاثاء، حيث تعد البطولة واحدة من أكبر بطولات المحترفين في اللعبة.

وتصنف بطولة جى بى مورجان بفئة البطولات البلاتينية وهى أكبر فئة فى تصنيف بطولات رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش PSA، حيث تبلغ القيمة المادية لمجموع جوائزها 195 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات.

ويعد البطل المصرى على فرج المصنف الأول عالمياً هو حامل لقب البطولة عن النسخة الماضية، وتمكن لاعب وادى دجلة من الصعود إلى قمة التصنيف العالمى بعد التتويج بهذا اللقب للمرة الأولى فى تاريخه لينهى هيمنة محمد الشوربجى على القمة والتى استمرت لـ 40 شهراً متتالياً، فيما حصدت نور الشربينى لاعبة سبورتنج والمصنفة الثانية وبطلة العالم عالمياً لقب السيدات العام الماضى.

وتأهل إلى دور الـ 16 بمنافسات السيدات 7 لاعبات من مصر وهن: رنيم الوليلي، نور الشربيني، نوران جوهر، نور الطيب، هانيا الحمامي، سلمى هاني، ويثرب عادل.

وفي منافسات الرجال كان الثلاثي المصري علي فرج ومصطفى عسل وطارق مؤمن قد احتازوا دور الـ 16 إلى ربع النهائي، على أن تستأنف اليوم مباريات هذا الدور لباقي اللاعبين المصريين.

وجاءت مباريات السيدات كالتالي:

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رنيم الوليلي x أني أو لاعبة هونج كونج

يثرب عادل x الفرنسية كاميل سيرم

هانيا الحمامي x نوران جوهر

فيما جاءت منافسات الرجال كالتالي:

كريم عبد الجواد x الانجليزي ديكلان جيمس

محمد الشوربجي x الفرنسي جريجور مارش