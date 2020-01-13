شكرا لقرائتكم استئناف منافسات دور الـ 16 ببطولة جي بي مورجان للإسكواش ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتصنف بطولة جى بى مورجان بفئة البطولات البلاتينية وهى أكبر فئة فى تصنيف بطولات رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش PSA، حيث تبلغ القيمة المادية لمجموع جوائزها 195 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات.
ويعد البطل المصرى على فرج المصنف الأول عالمياً هو حامل لقب البطولة عن النسخة الماضية، وتمكن لاعب وادى دجلة من الصعود إلى قمة التصنيف العالمى بعد التتويج بهذا اللقب للمرة الأولى فى تاريخه لينهى هيمنة محمد الشوربجى على القمة والتى استمرت لـ 40 شهراً متتالياً، فيما حصدت نور الشربينى لاعبة سبورتنج والمصنفة الثانية وبطلة العالم عالمياً لقب السيدات العام الماضى.
وتأهل إلى دور الـ 16 بمنافسات السيدات 7 لاعبات من مصر وهن: رنيم الوليلي، نور الشربيني، نوران جوهر، نور الطيب، هانيا الحمامي، سلمى هاني، ويثرب عادل.
وفي منافسات الرجال كان الثلاثي المصري علي فرج ومصطفى عسل وطارق مؤمن قد احتازوا دور الـ 16 إلى ربع النهائي، على أن تستأنف اليوم مباريات هذا الدور لباقي اللاعبين المصريين.
وجاءت مباريات السيدات كالتالي:
رنيم الوليلي x أني أو لاعبة هونج كونج
يثرب عادل x الفرنسية كاميل سيرم
هانيا الحمامي x نوران جوهر
فيما جاءت منافسات الرجال كالتالي:
كريم عبد الجواد x الانجليزي ديكلان جيمس
محمد الشوربجي x الفرنسي جريجور مارش
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