شكرا لقرائتكم حمادة صدقي يكشف حقيقة المحادثة مع سيد عبد الحفيظ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل سخر حمادة صدقي ، المدير الفنى الجديد للفريق الأول لكرة القدم بنادى سموحة، من المحادثة التى انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلى، حيث أكد أنه قابلها بالضحك والسخرية، مؤكداً أن ما يقال فيها غير منطقي بالمرة ولا يوجد عاقل يتحدث فى هذا الأمر، والجميع على دراية بأن هذه المحادثة غير صحيحة على الإطلاق .

كانت هناك محادثة قد انتشرت على تطبيق "واتس اب" بين صدقي وعبد الحفيظ حول اتفاقهما على رحيل صدقي عن تدريب الهلال على أن يتولي مهمة نادى مصري خلال 4 أيام وأنه سيتولى مهمة قطاع الناشئين بوعد من محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى .

ورد حمادة صدقى، على رحيله عن تدريب فريق الهلال السودانى، بشان ما أعلنه رئيس الهلال، فى بيانه بشأن هروبه، قائلا: "غير حقيقي بالمرة"، لأن هناك أزمات ومشاكل يعانى منها مع الفريق السودانى وطرحها على رئيس النادى

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وأكد حمادة صدقي، إن الأهلي ليس طرفا فى أزمته، وكان من الممكن أن يستمر فى عمله، والسماح لهم بتحقيق الفوز، مشدداً على أن مثل تلك الإتهامات غير منطقية، قائلا: "أرغب فى تحقيق الفوز مع أى فريق أعمل معه، ولكن هناك الكثير من الأمور التي أبلغت إدارة الهلال بها والتي لا تناسبني، إلا إننى لم اجد رد فعل من جانبها، ولذلك قررت الرحيل" .

وأعلن نادى سموحة برئاسة فرج عامر تعيين حمادة صدقى مديرا فنيا للفرق خلفا لحسام حسن الذى اعتذر عن إكمال المهمة مع الفريق الأزرق ، ليعود صدقى مرة أخرى الى الأسكندرية .

ويٌعد تولى حمادة صدقى لتدريب فريق سموحة ، هى المرة الثانية له، حيث تولى المهمة الفنية لسموحة ، موسم 2013/2014 ، بعد أن كان فى الجهاز المعاون لشوقى غريب، ولكن بعد استقالة الاخير تولى مهمة الرجل الأول .

ويضم الجهاز المعاون لحمادة صدقى مع أحمد ناجى كلا من الثنائي أحمد عبد الفتاح وخميس جعفر كمساعدين، بالإضافة إلى جانب مدرب أحمال أجنبي".

قاد حمادة صدقى فريق سموحة فى 31 مباراة ، حقق خلالها الفوز فى 17 مباراة ، وخسر فى 7 لقاءات ، وتعادل فى مثلها .