كارتيرون يحدد موعد جنش للمشاركة مع الزمالك

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جدة - عمرو شويل يحدد الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للزمالك، موعد عودة محمود جنش حارس الفريق الأبيض، للمُشاركة فى المباريات خلال الفترة الجارية، بعد العودة إلى عمرو عبد السلام مدرب حراس مرمى الفريق الأبيض، ورفض مسئولو الزمالك خروج محمود جنش، للإعارة خلال فترة الانتقالات الشتوية يناير الجارى، لاسيما وأن الفريق يسعى للحفاظ على جميع عناصره للدفع بهم فى المباريات المختلفة.
ويرغب الفرنسى باتريس كارتيرون فى وجود جنش ضمن صفوف الفريق الأبيض، للاعتماد عليه فى المواجهات المحلية المتلاحقة التى تنتظر الأبيض فى المسابقات المحلية، حيث سيعتمد كارتيرون على سياسة التدوير"روتيشن" بين حراس المرمى، خاصة المواجهات التى تنتظر الأبيض خلال شهر فبراير المقبل، حيث سيواجه أبناء ميت عقبة فريق الأهلى فى مباراتين متتاليتين فى السوبر المحلى بالإمارات والمقرر له يوم 20 من فبراير الجارى، ثم لقاء الدورى الممتاز المؤجل من الجولة الرابعة والمحدد له يوم 24 من الشهر نفسه، حيث أعلن محمود جنش رغبته فى البقاء ضمن صفوف القلعة البيضاء، بعدما تلقى عدد من العروض خلال الفترة الأخيرة للخروج على سبيل الإعارة خلال الميركاتو الشتوى الجارى، ليخضع الحارس لبرنامج تدريبى خاص من أجل تجهيزه بدنيًا وفنيًا بصورة تامة للمشاركة فى المباريات خلال الفترة المقبلة.
وعاد جنش بالأمس للمشاركة فى تدريبات الزمالك تمهيدا للعودة للمشاركة مع الفريق فى المنافسات المحلية بعدما عاد من السعودية عقب أداء مناسك العمرة رفقة أسرته خلال الأسبوع الماضى.
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