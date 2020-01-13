شكرا لقرائتكم الزمالك يرفض التدريب على ملعب الجونة قبل المواجهة المرتقبة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

وقرر الفرنسي كارتيرون المدير الفني للزمالك خوض التدريب الأخير للفريق بملعب النادى صباح الغد، على أن يسافر بعدها الفريق للجونة ومن المقرر أن يعلن كارتيرون عن قائمة مباراة الأربعاء بعد تدريب الفريق الأبيض المقرر له صباح الغد واستعاد الزمالك لجهود الثنائى محمد عبد الغنى وعبد الله جمعة فى تدريبات الفريق الجماعية بعد تعافى الثنائى من الإصابات التى أبعدتهما عن المباراة الأخيرة أمام زيسكو يونايتد الزامبى، التى أقيمت ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دورى أبطال إفريقيا، والتى فاز فيها الأبيض بهدفين دون رد.

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واقترب الزمالك بقيادة الفرنسى كارتيرون من التأهل إلى دور الثمانية بدورى أبطال إفريقيا، بعد الفوز الذى حققه على زيسكو الزامبى، بهدفين دون رد، فى الجولة الرابعة من دور المجموعات، ويتبقى للأبيض مباراتين فى هذا الدور، حيث سيستضيف مازيمبى فى الجولة الخامسة يوم 25 من يناير الجارى، فيما يخرج لمواجهة أول أغسطس الأنجولى فى الأول من فبراير المقبل، فى الجولة الأخيرة.

احتل الزمالك المركز الثانى فى ترتيب المجموعة الأولى ببطولة دورى أبطال إفريقيا برصيد 7 نقاط، ليقترب من التأهل إلى دور الثمانية، بينما يتصدر مازيمبى الكونغولى الترتيب برصيد 10 نقاط، فى حين يمتلك كل من أول أغسطس وزيسكو نقطتين ويحتاج الزمالك إلى الفوز فى المواجهة المقبلة أمام مازيمبى الكونغولى لحجز مقعده فى دور ربع النهائى بغض النظر عن نتائج المنافسين له فى المجموعة.