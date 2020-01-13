شكرا لقرائتكم خبر عن وادى دجلة "المنتشى" يواجه الإنتاج الحربى فى بتروسبورت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستكمل اليوم الاثنين منافسات الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدورى العام، حيث يستضيف وادى دجلة نظيره الإنتاج الحربى مع دقات الخامسة عصراً باستاد بتروسبورت فى مواجهة صعبة للفريقين يدخلها الفريق الدجلاوى بمعنويات مرتفعة بعدما حقق فوزه الثانى فى المسابقة بمباراته الأخيرة على حساب سموحة بثلاثة أهداف مقابل هدفين، بينما تعادل الانتاج الحربى مع المصرى البورسعيدى بهدف لكل فريق فى اطار منافسات الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدورى العام.

ويحتل وادى دجلة المركز السابع عشر بجدول ترتيب الدورى برصيد 9 نقاط بعدما خاض 12 مباراة فاز فى مباراتين وتعادل فى 3 لقاءات وخسر 7 مواجهات وسجل لاعبيه 12 هدف وتلقت شباكه 20 هدفاً فيما يحتل الإنتاج الحربى المركز الثامن بجدول ترتيب الدورى برصيد 17 نقطة بعدما لعب 12 مباراة فاز فى 4 مباريات وتعادل فى 5 مباريات وخسر 3 مواجهات، وسجل لاعبوه 10 أهداف وتلقت شباكه11 هدفا .

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ويسعى اليونانى جونيس المدير الفنى لوادى دجلة لتحقيق الانتصار الثالث ومواصلة الانتفاضة وتوديع مراكز قاع المسابقة لاسيما بعد أن جددت إدارة الفريق الدجلاوى الثقة فيه للاستمرار فى منصبه ،ويبدو التشكيل المتوقع لوادى دجلة أمام الانتاج الحربى مكون من: " محمد عبد المنصف، عبدالرحمن رمضان، خالد رضا، أحمد رمضان بيكهام، إسحق يعقوبو، رفيق كابو، محمد عبد العاطي، أحمد سعيد، محمد هلال، رجب عمران وحسام عرفات".

على الجانب الأخر حذر مختار مختار المدير الفنى للإنتاج الحربى لاعبيه من خطورة الاستهانة بالمنافس لضمان حصد النقاط الثلاث، ويبدو التشكيل المتوقع للإنتاج الحربى أمام دجلة مكون من : "عامر عامر - أحمد مجدى – معاذ الحناوي- محمود البدرى – أحمد شديد قناوى - موسى دياورا – محمود عادل – محمد بازوكا – إبراهيم عبد الخالق - مامادو نياس – باسم مرسي".