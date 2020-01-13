شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يحدد موعد عودة "جنش" للمباريات بعد الرجوع لمدرب الحراس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحدد الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، موعد عودة محمود جنش، حارس الفريق الأبيض، للمُشاركة فى المباريات خلال الفترة الجارية، بعد العودة إلى عمرو عبد السلام مدرب حراس مرمى الفريق الأبيض، ورفض مسئولو الزمالك خروج محمود جنش للإعارة خلال فترة الانتقالات الشتوية بيناير الجارى، لاسيما أن الفريق يسعى للحفاظ على جميع عناصره للدفع بهم فى المباريات المختلفة.

وعاد جنش مؤخرا لتدريبات الزمالك بعدما تعافى الحارس من الإصابة التى لحقت به فى وتر أكيلس أثناء تواجده مع معسكر منتخب مصر الوطنى، فى منافسات كأس الأمم الأفريقية التى استضافتها مصر، ليخضع بعدها لعملية جراحية فى ألمانيا ويخوض برنامجا تأهيليا مكثفا من أجل عودته إلى الملاعب مرة أخرى، ويتمسك مسئولو الزمالك ببقاء عناصر الفريق الأساسية، خاصة فى ظل قيد جنش بقائمة الأبيض المحلية فقط وعدم قيده فى القائمة الأفريقية، حيث يتبقى مقعد واحد فقط فى قائمة الفريق خلال القيد الشتوى، ويرغب الأبيض فى استغلال هذا المقعد بالتعاقد مع مهاجم أو ظهير أيمن لدعم صفوف الفريق فى الفترة المقبلة.

ويرغب الفرنسى باتريس كارتيرون فى وجود جنش ضمن صفوف الفريق الأبيض، للاعتماد عليه فى المواجهات المحلية المتلاحقة التى تنتظر الأبيض فى المسابقات المحلية، حيث سيعتمد كارتيرون على سياسة التدوير"روتيشن" بين حراس المرمى، خاصة المواجهات التى تنتظر الأبيض خلال شهر فبراير المقبل، حيث سيواجه أبناء ميت عقبة فريق الأهلى فى مباراتين متتاليتين فى السوبر المحلى بالإمارات والمقرر له يوم 20 من فبراير الجارى، ثم لقاء الدورى الممتاز المؤجل من الجولة الرابعة والمحدد له يوم 24 من الشهر نفسه، حيث أعلن محمود جنش رغبته فى البقاء ضمن صفوف القلعة البيضاء، بعدما تلقى عدد من العروض خلال الفترة الأخيرة للخروج على سبيل الإعارة خلال الميركاتو الشتوى الجارى، ليخضع الحارس لبرنامج تدريبى خاص من أجل تجهيزه بدنيًا وفنيًا بصورة تامة للمشاركة فى المباريات خلال الفترة المقبلة.

وعاد جنش بالأمس للمشاركة فى تدريبات الزمالك تمهيدا للعودة للمشاركة مع الفريق فى المنافسات المحلية بعدما عاد من السعودية عقب أداء مناسك العمرة رفقة أسرته خلال الأسبوع الماضى.