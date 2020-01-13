شكرا لقرائتكم خبر عن هانيا الحمامى تصطدم بنوران جوهر فى دور الـ16 ببطولة جى بى مورجان للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستأنف اليوم منافسات دور الـ16 ببطولة جى بى مورجان "توك" للاسكواش، التى تستضيفها مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة بين 9 إلى 17 يناير الجارى، كما تنطلق أيضاً مباريات دور الـ16 بمنافسات السيدات، والتى تستمر حتى الساعات الأولى من صباح غد، الثلاثاء، وتعد البطولة واحدة من أكبر بطولات المحترفين فى اللعبة.

وتصنف بطولة جى بى مورجان بفئة البطولات البلاتينية وهى أكبر فئة فى تصنيف بطولات رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش PSA، حيث تبلغ القيمة المادية لمجموع جوائزها 195 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات.

ويعد البطل المصرى على فرج المصنف الأول عالمياً هو حامل لقب البطولة عن النسخة الماضية، وتمكن لاعب وادى دجلة من الصعود إلى قمة التصنيف العالمى بعد التتويج بهذا اللقب للمرة الأولى فى تاريخه لينهى هيمنة محمد الشوربجى على القمة والتى استمرت لـ 40 شهراً متتالياً، فيما حصدت نور الشربينى لاعبة سبورتنج والمصنفة الثانية وبطلة العالم عالمياً لقب السيدات العام الماضى.

وتأهل إلى دور الـ 16 بمنافسات السيدات 7 لاعبات من مصر وهن: رنيم الوليلي، نور الشربيني، نوران جوهر، نور الطيب، هانيا الحمامى، سلمى هاني، ويثرب عادل.

وفى منافسات الرجال كان الثلاثى المصرى على فرج ومصطفى عسل وطارق مؤمن قد احتازوا دور الـ 16 إلى ربع النهائى، على أن تستأنف اليوم مباريات هذا الدور لباقى اللاعبين المصريين.

وجاءت مباريات السيدات كالتالي:

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رنيم الوليلى x أنى أو لاعبة هونج كونج

يثرب عادل x الفرنسية كاميل سيرم

هانيا الحمامى x نوران جوهر

فيما جاءت منافسات الرجال كالتالي:

كريم عبد الجواد x الانجليزى ديكلان جيمس

محمد الشوربجى x الفرنسى جريجور مارش